Ολυμπιακός - Άρης: Η ενδεκάδα των «κίτρινων»
Ο Αθανασιάδης είναι στην εστία του Αρη, με τους Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο και Φαντιγκά να αποτελούν την αμυντική τετράδα.
Στον άξονα της μεσαίας του γραμμής ο Χιμένεθ επιλέγει τους Μόντσου και Ράτσιτς, με τους Γένσεν, Γαλανόπουλο και Σίστο να αποτελούν την τριάδα πίσω από τον προωθημένο Μορόν.
Ο Χιμένεθ συνεπώς έκανε πέντε αλλαγές συγκριτικά με το αρχικό σχήμα που είχε επιλέξει στο μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω, με τους Αλβαρο, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλο να επανέρχονται.
