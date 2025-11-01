Βόλος - Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο στο πλευρό του το τριφύλλι
Ο Παναθηναϊκός έχει τη συμπαράσταση των οπαδών του στο ματς με τον Βόλο.
Ο Παναθηναϊκός πήρε 7.000 εισιτήρια για το ματς με τον Βόλο, αλλά δεν διατέθηκαν όλα.
Σε κάθε περίπτωση, το τριφύλλι με τη στήριξη των οπαδών του νιώθει σαν να παίζει εντός έδρας.
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
