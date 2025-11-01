Βόλος-Παναθηναϊκός: Σε κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος του Πανθεσσαλικού

Βόλος-Παναθηναϊκός: Σε κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος του Πανθεσσαλικού

Νίκος Αθανασίου
Στο Πανθεσσαλικό στάδιο δεν έχει γίνει αντικατάσταση του καλοκαιρινού με τον χειμερινό xλοοτάπητα με αποτέλεσμα η εικόνα να είναι αποκαρδιωτική ενόψει του Βόλος-Παναθηναϊκός.

Σε κακή αγωνιστική κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος του Πανθεσαλλικού, γεγονός που δεν βοηθά τους ποδοσφαιριστές του Βόλου και του Παναθηναϊκού ενόψει της σημερινής αναμέτρησης στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Ο χλοοτάπητας δεν έχει αλλάξει από καλοκαιρινός σε χειμερινό, όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα το χορτάρι να δείχνει και να είναι σε μη ιδανική κατάσταση, η οποία αναμένεται να γίνει ακόμη χειρότερη όσο το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γεγονός που δεν αποτελεί τιμή για την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος...

