Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (25/4) αθλητικών μεταδόσεων.

Σάββατο σήμερα (25/4) και το αθλητικό μενού των τηλεοπτικών μεταδόσεων είναι πλούσιο, με τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος φυσικά να «κλέβει» την παράσταση.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό (20:30, Cosmote Sport 1) στον 82ο τελικό του θεσμού και θα τα δώσουν όλα για το τρόπαιο.

Από εκεί και πέρα, ξεχωρίζει επίσης και η μάχη της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL (18:15, ΕΡΤ2), ενώ και ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται κόντρα στη Μύκονο (16:00, ΕΡΤ2).

Όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας (17:00, Novasports Premier League), η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τη Χετάφε (17:15, Novasports 1), ενώ στη μάχη τίτλου της Premier League, η Άρσεναλ περιμένει τη Νιουκάστλ (19:30, Novasports Premier League) και μπορεί να βρεθεί μόνη στην κορυφή, καθώς η Σίτι αγωνίζεται με τη Σαουθάμπτον για το FA Cup (19:15, Cosmote Sport 3).

