Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, το ΑΕΚ - Ολυμπιακός και η ευρωπαϊκή δράση
Σάββατο σήμερα (25/4) και το αθλητικό μενού των τηλεοπτικών μεταδόσεων είναι πλούσιο, με τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος φυσικά να «κλέβει» την παράσταση.
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό (20:30, Cosmote Sport 1) στον 82ο τελικό του θεσμού και θα τα δώσουν όλα για το τρόπαιο.
Από εκεί και πέρα, ξεχωρίζει επίσης και η μάχη της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL (18:15, ΕΡΤ2), ενώ και ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται κόντρα στη Μύκονο (16:00, ΕΡΤ2).
Όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας (17:00, Novasports Premier League), η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τη Χετάφε (17:15, Novasports 1), ενώ στη μάχη τίτλου της Premier League, η Άρσεναλ περιμένει τη Νιουκάστλ (19:30, Novasports Premier League) και μπορεί να βρεθεί μόνη στην κορυφή, καθώς η Σίτι αγωνίζεται με τη Σαουθάμπτον για το FA Cup (19:15, Cosmote Sport 3).
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Αλεξάντερ Μπούμπλικ - Στέφανος Τσιτσιπάς (12:00, Cosmote Sport 6)
- Παναθηναϊκός - Μύκονος (16:00, ΕΡΤ 2)
- Μάιτζ - Μπάγερν Μονάχου (16:30, Novasports 3)
- Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας (17:00, Novasports Premier League)
- Γουλβς - Τότεναμ (17:00, Novasports Start)
- Χετάφε - Μπαρτσελόνα (17:15, Novasports 1)
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός (18:15, ΕΡΤ2)
- Μάντσεστερ Σίτι - Σαουθάμπτον (19:15, Cosmote Sport 3)
- Άρσεναλ - Νιουκάστλ (19:30, Novasports Premier League)
- ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (20:30, Cosmote Sport 1)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00, Novasports 1)
- Φοίνιξ Σανς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (22:30, Cosmote Sport 4)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.