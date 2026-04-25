Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος αριθμός «82» με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό και το Gazzetta να θυμάται τα ραντεβού που έγραψαν... ιστορία.

Θεσσαλονίκη ή Κρήτη. Το Κύπελλο Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26 έφτασε στο φινάλε του, με τον ΠΑΟΚ και να τον ΟΦΗ να δίνουν το παρών στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού για τον 82ο τελικό στην ιστορία του θεσμού με φόντο το τρόπαιο.

Από τη μία ο Δικέφαλος θέλει να πανηγυρίσει την 9η κατάκτηση του και από την άλλη οι Κρητικοί θέλουν να πάρουν πίσω στο νησί τους το 2ο τρόπαιο στην ιστορία τους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ραντεβού ξυπνάει αναμνήσεις και στιγμές που έμειναν στα χρονικά του θεσμού.

Γκολ, καταστάσεις, επεισόδιά, πάθος και πανδαισία τερμάτων που δύσκολα θα μείνουν κλεισμένα στο συρτάρι της ιστορίας. Το Gazzetta εκμεταλλεύεται την αφορμή και φέρνει στο... φως έξι τελικούς Κυπέλλου Ελλάδος που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει.

1988: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2 (4-3 πεν.)

Ο τελικός του «Φάμντομ». Ο Νίκος Σαργκάνης έμελλε να γίνει το κεντρικό πρόσωπο εκείνης της βραδιάς σε έναν τελικό Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ των δύο «αιωνίων». Ήταν Μάιος του 1988 και ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο ΟΑΚΑ με πάνω από 73 χιλιάδες οπαδούς και των δύο ομάδων.

Ο Έλληνας πορτιέρε, μετά από μία πενταετία στον Ολυμπιακός, φόρεσε τα πράσινα του αιώνιου αντιπάλου και ήταν ο άνθρωπος που έβαλε... φωτιά στον τελικό. Αρχικά με τα κατορθώματά του στο ματς και ύστερα για τις δηλώσεις του με φόντο το συγκεκριμένο ματς. Στα αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σαραβάκο στο 31' αλλά το εύστοχο πέναλτι του Φούνες στο 59' έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί, ο ίδιος παίκτης ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Πειραιώτες με τον ίδιο τρόπο στο 98ο λεπτό και εν τέλει ο Δημόπουλος στο 102' ισοφάρισε στο τελικό 2-2. Στη διαδικασία των πέναλτι, ήταν η ώρα του Σαργκάνη όπου με δύο αποκρούσεις σε Φούνες και Χατζίδη, έδωσε το τρόπαιο στον Παναθηναϊκό. Αργότερα είχε δηλώσει ότι τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού, Κοσκωτάς, τον είχε χρηματίσει για να «δώσει» το παιχνίδι.

1994: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-3 (4-2 πεν.)

Μέχρι να φτάσουμε στο 2009, ο τελικός Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών και μέχρι σήμερα αποτελεί ορόσημο για τον θεσμό. Ένα πραγματικό θρίλερ που τα είχε... όλα και αποτέλεσε διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη.

Από τη μία ο Παναθηναϊκός του Ρότσα και από την άλλη η ΑΕΚ του Μπάγεβιτς στο κατάμεστο από 60 χιλιάδες οπαδούς στο ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» θεωρούταν το φαβορί και το έδειξε μέχρι το 70' καθώς είχε προηγηθεί με 2-0 χάρη στον Βαζέχα (32') και το αυτογκόλ του Μανωλά (54'). Ωστόσο η Ένωση δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα.

Μέσα σε πέντε λεπτά έφερε τούμπα το ματς με τον Αλεξανδρή να μειώνει στο 72' και τον Δημητριάδη να ισοφαρίζει στο 77' σε 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Στην παράταση, ο Αλεξανδρής βρήκε ξανά δίχτυα στο 95' για την ολική ανατροπή αλλά η ομάδα του Ρότσα έβγαλε αντίδραση και ο Μάρκος στο 116' έστειλε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο Ατματζίδης και ο Βάντσικ έπιασαν από ένα πέναλτι αλλά η άστοχη εκτέλεση του Τσιάρτα ήταν ο λόγος που το τρόπαιο κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

2001: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 4-2

Όταν το αουτσάιντερ έγινε... πρωταγωνιστής. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η ιστορική κατάκτηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το 2001 στο «Νίκος Γκούμας». Οι πρωταθλητές ήθελαν να κάνουν το νταμπλ απέναντι στον Δικέφαλο των προβλημάτων αλλά ο Ντούσαν Μπάγεβιτς κατάφερε να τους αιφνιδιάσει και φέρει το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη για τρίτη φορά και πρώτη μετά από 27 χρόνια.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν καταιγιστικοί κόντρα στο σύνολο του Λεμονή και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 2-0 χάρη στα γκολ των Εγκωμίτη (4') και Βασίλη Μπορμπόκη (31'). Ο Γ.Χ. Γεωργιάδης βρήκε αμέσως γκολ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 (!).

Ο Τζόρτζεβιτς μείωσε προσωρινά σε 3-1 στο 78' με πέναλτι αλλά ο Ναλιτζής ανέβασε ξανά τη διαφορά κάνοντας το 4-1 στο 85'. Το τελικό 4-2 πέτυχε ο Χούτος στις καθυστερήσεις αλλά είχε μικρή σημασία μπροστά στον θρίαμβο του ΠΑΟΚ.

2007: ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-1

Είναι η μοναδική επαρχιακή ομάδα που έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος στον 21ο αιώνα. Η ΑΕΛ έγραψε ιστορία το 2007 καθώς έφερε στη Θεσσαλία το πρώτο τρόπαιο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, κάνοντας μία υπέρβαση απέναντι στον Παναθηναϊκό του Μουνιόθ.

Με τον Γιώργο Δώνη στην άκρη του πάγκου, οι «βυσσινί» κατέθεσαν ψυχή κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το Πανθεσσαλικό φιλοξένησε σχεδόν 16.000 οπαδούς και οι Θεσσαλοί αιφνιδίασαν τους πράσινους με τον Κόζλεϊ να ανοίγει το σκορ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 44' όμως ο Αντσουέ είπε την τελευταία λέξη χάρη σε γκολ στο 82', χαρίζοντας το τρόπαιο στην ΑΕΛ.

2009: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-4 (15-14 πεν.)

Ο τελικός των τελικών. Το ματς του αιώνα. Το τιτανομαχία του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ τον Μάιο του 2009 δεν έμεινε απλώς στην ιστορία αλλά θεωρείται το καλύτερο ματς που έχουμε δει στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι άδικα.

Ξανά ο Μπάγεβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό που είχε στον πάγκο του τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Η Ένωση μπαίνει δυναμικά και παγώνει την πλευρά των «ερυθρολεύκων» καθώς μέχρι το 8ο λεπτό έχει βρει ήδη δύο γκολ (!) χάρη στον Μπλάνκο. Η επαναφορά του Ολυμπιακού άρχισε στο δεύτερο ημίχρονο όταν ο Ντάρμπισαϊρ μείωσε στο 47ο λεπτό και ο Ντουντού ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 70' για το 2-2.

Με το παιχνίδι να οδεύει στο φινάλε, άπαντες περίμεναν την παράταση όμως ένα σουτ του Σκόκο στο 90' φέρνει ξέσπασμα στις εξέδρες της Ένωσης, οι οποίοι πλέον περιμένουν το φινάλε. Όμως ο Ντάρμπισαϊρ είπε την τελευταία λέξη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων όπου με κεφαλιά διαμορφώνει το τελικό 3-3 (!).

Το... θρίλερ συνεχίστηκε στην παράταση. Ο Γκαλέτι έβαλε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό στο 102' για το 4-3 αλλά ο Σκόκο δεν θα άφηνε το ματς να τελειώσει έτσι απλά και στο 107' ισοφάρισε σε 4-4. Από μία αποβολή οι δύο ομάδες στην παράταση, ένα ΟΑΚΑ να φλέγεται και από τις δύο πλευρές και πάμε στο αποκορύφωμα της βραδιάς.

Η διαδικασία των πέναλτι δεν ήταν απλώς ψυχοφθόρα. Ήταν ακατάλληλη για καρδιακούς στην κυριολεξία. Εκτελέστηκαν συνολικά 34 πέναλτι (!!!) αριθμός ρεκόρ για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε δύο φορές σε εκτέλεση που θα έδινε το τρόπαιο αλλά Τζόρτζεβιτς και Άντζας νικήθηκαν από τον Σάχα και δεν εκμεταλλεύτηκαν τις αστοχίες των Μαϊστόροβιτς και Γεωργέα αντίστοιχα.

Εν τέλει ο Νικοπολίδης το πήρε πάνω του. Απέκρουσε την εκτέλεση του Πελετιέρι και ευστόχησε ο ίδιος για να διαμορφώσει το τελικό 15-14 και να βάψει ερυθρόλευκο ένα από τους κορυφαίους τελικούς όλων των εποχών.

2017: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1

Δυστυχώς, σε αντίθεση με τους άλλους τελικούς, αυτός του 2017 αποτελεί ένα από τα παιχνίδια «ντροπής» για τον θεσμό. Ένας αγώνες που αμαυρώθηκε από τα όσα έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου και έφεραν την πρώτη κατάκτηση επί εποχή Σαββίδη στον ΠΑΟΚ σε δεύτερη μοίρα.

Η πρώτη σέντρα άργησε για σχεδόν μία ώρα στον τελικό του Πανθεσσαλικού στον Βόλο καθώς οπαδοί του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ συγκρούστηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου με αποκορύφωμα τα όσα έγιναν στην πεζογέφυρα του σταδίου. Μαχαιρώματα, ξύλο, ρόπαλα, καρέκλες και ένα κατεστραμμένο γήπεδο ήταν ο απολογισμός από τους χούλιγκαν, ενώ από... θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ήταν δύσκολο να δούμε το αναμενόμενο θέαμα. Έντονο ήταν το διάστημα 20' με 30' όπου ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Μπίσεσβαρ έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση (24') όπως δύο λεπτά αργότερα ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έφερε το ματς στα ίσια έπειτα από... δώρο του Γλύκου. Το τελικό 2-1 για τον ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε με το τέρμα του Λουίς Ενρίκε στο 81', το οποίο ήταν ξεκάθαρο οφσάιντ αλλά τον βοηθό να μην ακυρώνει το τέρμα.