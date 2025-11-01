Βόλος - Παναθηναϊκός: Στο Πανθεσσαλικό ο Μπαλντίνι
Στον Βόλο για τον αγώνα με την τοπική ομάδα βρίσκεται ο σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Φράνκο Μπαλντίνι.
Ο 65χρονος Ιταλός θα παρακολουθήσει το σημαντικό ματς του τριφυλλιού στο Πανθεσσαλικό. Ο ίδιος με θητείες σε Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, Εθνική Αγγλίας και Τότεναμ είναι γνωστό πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ και η παρουσία του στον Βόλο δείχνει αν μη τι άλλο, ότι θέλει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την ομάδα και να είναι κοντά στα στελέχη της.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.