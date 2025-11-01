Ο νέος σύμβουλος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού Φράνκο Μπαλντίνι θα παρακολουθήσει το ματς με τον Βόλο.

Στον Βόλο για τον αγώνα με την τοπική ομάδα βρίσκεται ο σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο 65χρονος Ιταλός θα παρακολουθήσει το σημαντικό ματς του τριφυλλιού στο Πανθεσσαλικό. Ο ίδιος με θητείες σε Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, Εθνική Αγγλίας και Τότεναμ είναι γνωστό πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ και η παρουσία του στον Βόλο δείχνει αν μη τι άλλο, ότι θέλει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την ομάδα και να είναι κοντά στα στελέχη της.

