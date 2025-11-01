Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την 11άδα με τον Άρη με Μάνσα και Ταρέμι
Βασικοί χρίζονται στον Ολυμπιακό ο στόπερ Μάνσα, ο Μουζακίτης και ο φορ Ταρέμι παίζοντας πίσω από τον Ελ Καμπί. Η διάταξη του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρη στον αγώνα του Φαλήρου: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Μάνσα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Ροντινέϊ, Πνευμονίδης, Καμπελά, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.
