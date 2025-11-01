Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για ένα κομμάτι στο οποίο ο Ολυμπιακός έχει δείξει βελτίωση και στο οποίο χρειάζεται να επιμείνει.

Τέτοια παιχνίδια όπως το αποψινό με τον Άρη, αντικειμενικής δυσκολίας, λόγω ονόματος του αντιπάλου, αλλά και υποχρέωσης του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ μόλις τρία 24ωρα αργότερα, μπορεί εύκολα να κριθούν από μία στατική φάση.

Κάτω από αυτό το πρίσμα νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για τον Ολυμπιακό, που δείχνει μία βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, στα λεγόμενα επιθετικά «στημένα» και πρέπει να συνεχίσει έτσι και καλύτερα, δίνοντας μεγάλη έμφαση σε αυτό τον τομέα. Γιατί πολύ απλά μπορεί να πάρει νίκες και γενικά αποτελέσματα με τον πιο «εύκολο» τρόπο-μία καλή εκτέλεση φάουλ, μία κεφαλιά και όλα καλά!

Το είδαμε και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-0) πόσο σημαντικό ήταν που ο Ολυμπιακός κλείδωσε το τρίποντο, με το δεύτερο γκολ να έρχεται από την κεφαλιά του Ταρέμι στην εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε. Όπως τις προάλλες στο 3-2 επί του Λεβαδειακού είχε ανοίξει το σκορ με κεφαλιά ο Ρέτσος από κόρνερ του Μουζακίτη, ενώ στο ίδιο παιχνίδι του 2-1 του Τσικίνιο είχε έρθει σε ριμπάουντ από συνέχεια εκτέλεσης κόρνερ, σουτ του Μουζακίτη και κόντρας σε αμυνόμενο.

Στο 2-0 στη Λάρισα το δεύτερο γκολ προέκυψε από πέναλτι που κέρδισε ο Μάντσα σε κοντινό σουτ από μελέ σε κόρνερ του Γιαζίτσι. Ακόμη και μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο με τον Βόλο (5-0), το 1-0 ήρθε από κεφαλιά του Μπιανκόν σε εκτέλεση κόρνερ του Στρεφέτσα, με το 4-0 επίσης από κεφαλιά του Μπιανκόν να προέρχεται από καλοκτυπημένη εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι. Όπως και στο 2-0 στο Βόλο για το πρωτάθλημα (2-0) τα δύο γκολ είχαν προκύψει, του Τσικίνιο από σέντρα του Στρεφέτσα σε κομπίνα κόρνερ και του Ρέτσου από γύρισμα του Τσικίνιο σε κόρνερ του Γιαζίτσι.

Σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν που ο Ολυμπιακός όταν απειλούσε από στατική φάση ήταν…είδηση, βλέπουμε φέτος, και δη τον τελευταίο καιρό, μία βελτίωση της ομάδας στο συγκεκριμένο κομμάτι και μακάρι να μην αποδειχθεί κάτι συγκυριακό, αλλά να συνεχιστεί. Ακόμη υπάρχει σαν εφιάλτης το 0-0 με την Πάφο των 10 παικτών και τον Ολυμπιακό να μην έχει μία καλή εκτέλεση φάουλ η, κόρνερ…

Παρεμπιπτόντως, είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί εκτελεστές στημένων (Γιαζίτσι, Ποντένσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα), αλλά και αρκετοί διαφορετικοί που τελειώνουν τις φάσεις (Ρέτσος, Μπιανκόν, Ταρέμι, Μάντσα), κάτι σημαντικό αφού δεν υπάρχει κίνδυνος μόνο από μεμονωμένες περιπτώσεις.

Εξυπακούεται ότι ανάλογη αποτελεσματικότητα πρέπει να επιδιώξει να (συνεχίσει να) έχει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και στα αμυντικά στημένα…

Άσχετο: Πλαστικό τερέν έχει το γήπεδο της Αστάνα, όπου όπως όλα δείχνουν θα φιλοξενήσει το παιχνίδι Καϊράτ-ολυμπιακός για το Τσάμπιονς Λιγκ. Καλύτερο, όπως λένε, από της Μπόντο, γιατί το γήπεδο της Αστάνα έχει οροφή που κλείνει και έτσι οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τον αγωνιστικό χώρο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήταν εκπληκτικό αυτό που έκανε την Τετάρτη ο Γιάρεμτσουκ, με τα δύο γκολ που έβαλε μέσα σε ένα λεπτό και 17 δευτερόλεπτα! Το 2-0 στο 41.57 και το 3-0 στο 43.14! Πρόλαβε μέσα σε 59 λεπτά συμμετοχής να έχει τελειώσει τέσσερις φάσεις, όλες ευκαιρίες. Την πρώτη του κόντραραν το σουτ, τη δεύτερη του έβγαλε ο αντίπαλος γκολκίπερ την κεφαλιά, αλλά στις άλλες δύο έκανε γκολ!

Απλά, για να είμαστε ρεαλιστές, ήταν σαφές από την όλη εικόνα του, από τις εξαιρετικά λίγες επαφές του με την μπάλα, ότι ακόμη ο Ουκρανός έχει δρόμο μπροστά του για να επανέλθει στα γνώριμα καλά γι΄ αυτόν στάνταρ, όπως τα είχαμε απολαύει πραγματικά την περασμένη άνοιξη. Και προς τιμήν του το είπε κι ο ίδιος, ότι σε ένα μήνα θα είναι απόλυτα καλά.

Θα είναι πραγματικά ό,τι πρέπει, αφού μην ξεχνάμε ότι πριν τα Χριστούγεννα φεύγει ο Ελ Κααμπί για το Μαρόκο και το Κόπα Άφρικα, οπότε θα μείνουν εδώ για να κάνουν τη δουλειά ο Γιάρεμτσουκ κι ο Ταρέμι…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔