Tο Τριμελές Εφετείο Αθηνών δέχτηκε την ανάκληση της προσωρινής διαταγής για την αναστολή του -3 του ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου, με τους Κρητικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο CAS.

Νέο «επεισόδιο» στην υπόθεση των οφειλών της παλιάς ΠΑΕ ΟΦΗ στον Θανάση Παπάζογλου. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών είχε δώσει αναστολή στην τιμωρία των Κρητικών με -3 εφόσον δεν πλήρωναν το ποσό εντός πέντε εργάσιμων ημερών, όμως το ίδιο δικαστήριο με άλλη σύνθεση ανακάλεσε την προσωρινή διαταγή.

Το Τριμελές έκανε δεκτή την προσφυγή του Παπάζογλου και επανέφερε την ποινή για -3 και νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, εφόσον δεν πληρωθεί τo απαραίτητο ποσό (περίπου 85.000 ευρώ) εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου (πέντε εργάσιμες ημέρες), όπως είχε αποφασίσει το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

Πάγια πολιτική του ΟΦΗ είναι να μην μπαίνει σε κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και πάντα ακολουθεί τη νόμιμη και θεσμική οδό. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, υπάρχουν σκέψεις στις τάξεις των Κρητικών για προσφυγή στο CAS.

Eφόσον ο Όμιλος δε βρει λύση μέσω του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου της Λοζάνης τότε θα χρειαστεί να καλύψει το ποσό, ώστε να μην υπάρξει αφαίρεση βαθμών.

Θυμίζουμε πως η αγωγή ακύρωσης της δαιτητικής απόφαση στο τριμελές πολιτικό Εφετείο Αθηνών ορίστηκε να εκδικασθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.