Μπρέγκου: «Τεράστια χαρά να δουλεύεις με τον Μπενίτεθ, συνέχεια ακούω, ρωτάω και μαθαίνω»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου αναφέρθηκε στο πόσο τον βοηθούν τα ματς αυτά να «γεφυρώσει» την διαφορά από την Κ19, αλλά και στο πως αντιμετωπίζει την συνύπαρξή του με μία προσωπικότητα όπως ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε στην Cosmote TV πριν τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλo (01/11-18:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στo PreGame Show.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός μέσος τόνισε πως η εικόνα της ομάδας στο ματς με τον Ατρόμητο έδιξε πως όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή. Ανέφερε επίσης προσωπικά πως εκείνον τον βοηθούν αρκετά τέτοια ματς για να προσαρμοστεί από την Κ19 που προέρχεται, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά επιπέδου.

Τέλος, είπε πως είναι τεράστια χαρά να δουλεύει μ' έναν προπονητή του διαμετρήματος του Ράφα Μπενίτεθ και πως το μόνο που κάνει είναι να μαθαίνει συνεχώς και με κάθε ευκαιρία δίπλα του.

Οι δηλώσεις του Αντριάνου Μπρέγκου

Ματς Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο και παρότι είχατε πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα και αγωνιστήκατε με διαφορετική διάταξη, καταφέρατε να πάρετε μια σημαντική νίκη. Αυτό τι σου δείχνει για την ομάδα;

«Πως ο κάθε παίκτης μετράει και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν πολλοί αγώνες και μεσοβδόμαδα, στο Κύπελλο στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Οπότε όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μπορώ να πω πως αυτό φάνηκε στο γήπεδο».

Είχες καλή παρουσία με τον Ατρόμητο, όπως και στο προηγούμενο ματς Κυπέλλου. Πόσο σε βοηθούν αυτά τα παιχνίδια για να ενσωματώνεσαι όλο και πιο πολύ στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας;

«Σίγουρα αυτά τα ματς με βοηθούν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά από το στάδιο που έρχομαι, την Κ19. Με τον καιρό και κυρίως με την προπόνηση νομίζω πως με βοηθούν πάρα πολύ».

Αντιμετωπίζετε τον Βόλο σ’ ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Πως πρέπει να λειτουργήσετε για να κάνετε μια τρίτη συνεχόμενη νίκη;

«Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Σίγουρα ξέρει με τι πλάνο πρέπει να παίξουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπούμε έτσι όπως μπαίνουμε στα τελευταία ματς για να πάρουμε τη νίκη».

Μιας και αναφέρθηκε στον προπονητή, για ένα παιδί της ηλικίας σου, που έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα, τι σημαίνει να δουλεύει με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Τεράστια χαρά. Είναι ένα όνειρο κιόλας, διότι έχει μεγάλη εμπειρία και το μόνο που κάνω είναι να ακούω, να ρωτάω και να μαθαίνω».