Πάντοβιτς: «Τιμή μου να δουλεύω με τον Μπενίτεθ, αυτοί με βοήθησαν να προσαρμοστώ»

Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε για τους παίκτες που τον βοήθησαν στην γρήγορη προσαρμογή, το πως αισθάνεται να τον κοουτσάρει ο Μπενίτεθ και την δουλειά που γίνεται.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Μόλις Πάντοβιτς μίλησε στην Cosmote TV πριν τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλo (01/11-18:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στo PreGame Show.

Ο Σέρβος επιθετικός τόνισε πως είναι χαρούμενος που πήρε την ευκαιρία και αγωνίστηκε κόντρα στον Ατρόμητο, αφού έπαιξε καλά και σκόραρε. Εξήγησε επίσης πως νιώθει τιμή να δουλεύει μ' έναν προπονητή, όπως ο Ράφα Μπενίτεθ ενώ αναφέρθηκε στην δουλειά που γίνεται επί των ημερών.

Τέλος, θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του που τον βοήθησαν περισσότερο στην προσαρμογή του.

Οι δηλώσεις του Πάντοβιτς

Η αλήθεια είναι πως έψαχνες εδώ και καιρό μιας τέτοια εμφάνιση όπως αυτή κόντρα στον Ατρόμητο και ένα τέτοιο γκολ. Πως νιώθεις μετά το πρώτο σου “γεμάτο” παιχνίδι με την ομάδα από τότε που ήρθες;

«Νομίζω πως ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ο προπονητής μας έδωσε την ευκαιρία ν’ αγωνιστούμε και θεωρώ πως παίξαμε καλά. Όλη η ομάδα έπαιξε καλά και αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία. Βεβαίως είμαι χαρούμενος γιατί παίξαμε καλά, που κερδίσαμε και επειδή σκόραρα».



Πόσο σε έχουν βοηθήσει να προσαρμοστείς οι συμπατριώτες σου Μλαντένοβιτς – Τζούριτσιτς, αλλά και οι Τσέριν – Γέντβαϊ και να σε κάνουν να νιώσεις σαν το σπίτι σου;

«Ναι με βοήθησαν πολύ και τους είμαι ευγνώμων. Ήρθα να παίξω ποδόσφαιρο εδώ και με βοήθησαν να προσαρμοστώ όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Είχα μεγάλη βοήθεια και θα ήθελα να τους πω ευχαριστώ».

Tον καιρό που βρίσκεσαι στην ομάδα έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, ειδικά στο τεχνικό επιτελείο. Πως είναι η κατάσταση πλέον με’ έναν προπονητή ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο;

«Είναι τιμή μου να δουλεύω με τον coach, έχει πίσω του μια μεγάλη καριέρα και μέρα με την ημέρα τα πάμε όλο και καλύτερα, ελπίζοντας να συνεχίσουμε έτσι».

Το επόμενο παιχνίδι είναι απέναντι στον Βόλο, μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Τι είναι αυτό που έχεις δει και τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να συνεχίσει με νίκες;

«Σε αυτές τις ημέρες που έχει έρθει ο νέος προπονητής, έχουμε δουλέψει πολύ και δουλεύουμε καλά. Το «κλειδί» είναι να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Εάν κάνουμε αυτά τα οποία θα πούμε πριν από το παιχνίδι νομίζω πως θα κερδίσουμε και ελπίζω, όπως είπα και πριν, να συνεχίσουμε έτσι».