Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα, αλλά με Ζέλσον κόντρα στον Άρη
Την αποστολή του Ολυμπιακού έκανε γνωστή ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος της σημερινής τελευταίας προπόνησης της προετοιμασίας του για τον σημαντικό αγώνα με τον Άρη το Σάββατο (01/11-20:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που έλεγαν πως ο Έσε δύσκολα θα βρεθεί στην αποστολή, μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στην χθεσινή προπόνηση. ίδια μοίρα είχαν και οι Ορτέγκα και Καλογερόπουλος, που επίσης δεν βρέθηκαν στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού.
Στα θετικά ο Ζέλσον Μαρτίνς επέστρεψε στην αποστολή των «ερυθρολεύκων».
Η αποστολή του Ολυμπιακού
