Ο Ισπανός τεχνικός εδώ και έναν μήνα και πλέον θολώνει διαρκώς τα νερά του σε επίπεδο δοκιμών ακόμα και μέσω ασκήσεων στον Ολυμπιακό.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι μόνο ότι πια αποφασίζει ανήμερα των αγώνων ή και τελευταία στιγμή επί των 11άδων του Ολυμπιακού. Είναι ότι στις περισσότερες - εάν όχι σε όλες - τις περιπτώσεις εδώ και έναν και πλέον μήνα δεν δείχνει τις προθέσεις του μέσω των όποιων δοκιμών. Τώρα ως προς την 11άδα στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός οι βασικές εκδοχές παραμένουν δύο: μία με Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί (ο Μαροκινός έχει μικρό προβάδισμα) ή διάταξη με 2 φορ.

Εάν επικρατήσει η πρώτη εκδοχή τότε εκτιμάται ότι θα δούμε 11άδα με Τζολάκη στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο με Πιρόλα ή Μπιανκόν και Κοστίνια και έναν άξονα με Έσε και Σιπιόνι & τον Νασιμέντο να διεκδικεί θέση στην 11άδα. Για τα 2 άκρα βασικοί υποψήφιοι θα είναι οι Ζέλσον και Λουίζ, χωρίς να συνιστά έκπληξη εάν δεν ξεκινήσει βασικός ο Ζέλσον. Για την θέση του φορ ο Ελ Καμπί είναι ένα κλικ πιο μπροστά από τον Ταρέμι. Εάν επικρατήσει η εκδοχή με τους 2 φορ τότε θα μείνει εκτός ο Τσικίνιο.

Οι εκλεκτοί για το Πανσερραϊκός - Ολυτμπιακός: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Ζέλσον Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίζ, Ροντινέϊ, Πιρόλα και Ταρέμι.