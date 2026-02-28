Ολυμπιακός: Το διάστημα που ο Μεντιλίμπαρ δεν δείχνει 11άδα
Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι μόνο ότι πια αποφασίζει ανήμερα των αγώνων ή και τελευταία στιγμή επί των 11άδων του Ολυμπιακού. Είναι ότι στις περισσότερες - εάν όχι σε όλες - τις περιπτώσεις εδώ και έναν και πλέον μήνα δεν δείχνει τις προθέσεις του μέσω των όποιων δοκιμών. Τώρα ως προς την 11άδα στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός οι βασικές εκδοχές παραμένουν δύο: μία με Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί (ο Μαροκινός έχει μικρό προβάδισμα) ή διάταξη με 2 φορ.
Εάν επικρατήσει η πρώτη εκδοχή τότε εκτιμάται ότι θα δούμε 11άδα με Τζολάκη στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο με Πιρόλα ή Μπιανκόν και Κοστίνια και έναν άξονα με Έσε και Σιπιόνι & τον Νασιμέντο να διεκδικεί θέση στην 11άδα. Για τα 2 άκρα βασικοί υποψήφιοι θα είναι οι Ζέλσον και Λουίζ, χωρίς να συνιστά έκπληξη εάν δεν ξεκινήσει βασικός ο Ζέλσον. Για την θέση του φορ ο Ελ Καμπί είναι ένα κλικ πιο μπροστά από τον Ταρέμι. Εάν επικρατήσει η εκδοχή με τους 2 φορ τότε θα μείνει εκτός ο Τσικίνιο.
Οι εκλεκτοί για το Πανσερραϊκός - Ολυτμπιακός: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Ζέλσον Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίζ, Ροντινέϊ, Πιρόλα και Ταρέμι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.