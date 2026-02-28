Λίγο μετά τις 19.30 το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός έφτασε στο ξενοδοχείο που επιλέγει τα τελευταία χρόνια στις Σέρρες.

Η αποστολή της ομάδας του Ολυμπιακού αποθεώθηκε από τον κόσμο που περίμενε εκεί. Αντικείμενο λατρείας μετά την άφιξη της αποστολής στις Σέρρες για το Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός υπήρξε ο Μεντιλίμπαρ ενώ αποθεώθηκαν και οι παίκτες που τους ζητήθηκαν φωτογραφίες αλλά και αυτόγραφα.

Στην αποστολή του ο Ολυμπιακός έχει τους εξής: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλο, Ζέλσον Μαρτίνς, Πασχαλάκη, Μουζακίτη, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Ρέτσο, Σιπιόνι, Τζολάκη, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίζ, Ροντινέϊ, Πιρόλα και Ταρέμι. Δείτε το βίντεο από το site της FONHS των Σερρών.

