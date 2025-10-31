Ολυμπιακός: Ξαφνικό πρόβλημα με Έσε, αμφίβολος για Άρη
Μπορεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υπολογίζε τον Σαντιάγκο Έσε για βασικό στον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη το Σάββατο (01/11-20:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ωστόσο ένας τραυματισμός έμελλε να χαλάσει τα σχέδιά του.
Ο Αργεντινός αμυντικός μέσος αντιμετώπισε πρόβλημα στην χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού και αποχώρησε, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως εκείνος πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βρεθεί στην σημερινή αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τους «κιτρίνους».
Υπενθυμίζουμε πως ο Έσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (04/11-22:00) για το Champions League, αφού είναι τιμωρημένος εξαιτίας της αποβολής του με δύο κίτρινες στον προηγούμενο αγώνα με την Μπαρτσελόνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.