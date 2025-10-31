Ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δηλώθηκε να εκτίσει στο προσεχές ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό.

Η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν η τρίτη στο πρωτάθλημα για τον Πέτρο Μάνταλο, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ να εκτίει στο προσεχές ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena.

Ο αρχηγός της Ένωσης καθώς συμπλήρωσε το όριο των καρτών θα έπρεπε να δηλωθεί να εκτίσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των κιτρινόμαυρων και η επιλογή ήταν το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό την Κυριακή.

Εκτός του Μάνταλου, ο Μάρκο Νίκολιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης τον τραυματία Ζίνι, τον Ελίασον που υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και τον Γιόβιτς, ο οποίος θα επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τον Παναιτωλικό, ενώ μένει να φανεί η ετοιμότητα του Μουκουντί που ακολουθούσε το τελευταίο διάστημα συντηρητικό πρόγραμμα.