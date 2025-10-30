Ολυμπιακός: Πηγαίνει για ακόμα ένα sold out, «έφυγαν» 31.000 εισιτήρια με Άρη
Για άλλο ένα sold out οδεύει ο Ολυμπιακός στο σαββατιάτικο ματς με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ολοταχώς για ακόμα ένα sold out πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο ματς του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι ξανά κατάμεστο καθώς ήδη «έφυγαν» 31.000 εισιτήρια.
Τα εναπομείναντα εισιτήρια οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπορούν να τα προμηθευτούν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.