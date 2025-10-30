Για άλλο ένα sold out οδεύει ο Ολυμπιακός στο σαββατιάτικο ματς με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι ξανά κατάμεστο καθώς ήδη «έφυγαν» 31.000 εισιτήρια.

Τα εναπομείναντα εισιτήρια οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπορούν να τα προμηθευτούν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ.