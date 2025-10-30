Ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στην επιστροφή του έκανε ο Φακούντο Πελίστρι, αφού ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Ρενάτο Σάντσες.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί την επομένη της νίκης επί του Ατρομήτου με 2-1 στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Φακούντο Πελίστρι να πλησιάζει ακόμα περισσότερο στην επιστροφή του, αφού ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος. Ο Μπακασέτας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα ενώ το ίδιο έκαναν και οι Ντέσερς και Μπόκος. Θεραπεία έκανε ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο Ρενάτο Σάντσες, που αποχώρησε από τον χθεσινό αγώνα στο ημίχρονο έχοντας ενοχλήσεις στον δικέφαλο, έκανε κι εκείνος θεραπεία και θα υποβληθεί σε μαγνητική προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Οι παίκτες των «πρασίνων» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε μικρό χώρο.