Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ για παραβάσεις στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πρόστιμα σε βάρος τριών ομάδων της Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ βρέθηκαν στο στόχαστρο του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου για παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά την αναμέτρηση με την ΑΕΚ καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 1.500 ευρώ κι αντίστοιχα στον ΟΦΗ επεβλήθη χρηματική ποινή των 500 ευρώ.

Τέλος, οι Πράσινοι για το ματς κόντρα στον Αστέρα Aktor θα τιμωρηθούν αρχικά με 3.000 ευρώ για παράβαση την οποία είχε διαπράξει και στο παρελθόν, με τη συνολική χρηματική ποινή να ανέρχεται στα 3.500 ευρώ.