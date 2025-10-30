Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο στον Χουάν Νέιρα, ο οποίος είναι πλέον ο πρώτος σε συμμετοχές ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Χουάν Νέιρα συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα του ΟΦΗ. Ο Αργεντινός χαφ πριν από 1,5 μήνα με τη συμμετοχή του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο έκανε σπουδαίο ρεκόρ, καθώς προσπέρασε τον σπουδαίο Αλεχάντρο Ίσις και έγινε ο ξένος με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του Ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο οι συμπαίκτες του του έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο, ένα βραβείο σε μορφή της φανέλας του Χουάν Νέιρα, το οποίο έγραφε: «1ος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΟΦΗ, συγχαρητήρια Χουάν» και το παρέδωσε στον Αργεντινό ο αρχηγός της ομάδας, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι εδώ. Θα προσπαθήσω να παίξω σε πιο πολλά παιχνίδια και σε πολλές ακόμα νίκες», είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια ο εμφανώς συγκινημένος Νέιρα.

Ο 36χρονος μέσος έχει συνδέσει το όνομα του με την εποχή του Μιχάλη Μπούση, καθώς είναι κάτοικος Ηρακλείου εδώ και 7,5 χρόνια. Σε 178 εμφανίσεις με την ασπρόμαυρη φανέλα μετράει 29 γκολ και 21 ασίστ.