Ο Παναθηναϊκός είχε αρνηθεί πρόταση της Άρσεναλ για Κοτσόλη: Η απάντηση που του είχε δώσει ο Ζιλμπέρτο

Η ιστορία πίσω από το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Στέφανο Κοτσόλη και η απάντηση που του είχε δώσει ο Ζιλμπέρτο, όταν συναντήθηκαν στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να υποδεχθεί και πάλι ένα δικό του παιδί. Γιατί ως τέτοιο λογίζεται ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στον σύλλογο όπου ανδρώθηκε, περίπου οκτώ χρόνια μετά την απόφασή του να κρεμάσει τα γάντια και να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Μία καριέρα που ουσιαστικά περιελάμβανε τρεις ομάδες: το «τριφύλλι», τη Λάρισα και την Ομόνοια. Θα μπορούσε όμως να είχε πάρει μία εντελώς διαφορετική τροπή στις αρχές των 2000s, όταν η Άρσεναλ είχε εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτησή του από τους «πράσινους».

Το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Κοτσόλη

Τότε, ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων, που κατάφερε να κερδίσει με 2-0 τη Γερμανία και με 3-1 την Αγγλία στον 9ο προκριματικό όμιλο του Euro, με αποτέλεσμα να στρέψει πάνω του την προσοχή αρκετών σκάουτερ ξένων ομάδων.

Μία από αυτές, λοιπόν, ήταν και η Άρσεναλ, η οποία δεν έμεινε απλώς στο ενδιαφέρον, αλλά κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του. Μόνο που η απάντηση που έλαβαν οι «κανονιέρηδες» ήταν αρνητική, καθώς οι «πράσινοι» δεν ήταν διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν, και έτσι η υπόθεση δεν προχώρησε ποτέ.

Η απάντηση του Ζιλμπέρτο Σίλβα

Για χρόνια, αυτή η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ ήταν κάτι σαν απωθημένο για τον Στέφανο Κοτσόλη. Μέχρι που συνάντησε στον Παναθηναϊκό τον Ζιλμπέρτο Σίλβα τον άνθρωπο που θα έβρισκε στην Άρσεναλ, αν είχε ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Λονδρέζους.

Φυσικά, δεν έχασε την ευκαιρία να του αναφέρει αυτό το απωθημένο, με τον Βραζιλιάνο να του λέει κάτι που τον έκανε να σκεφτεί πως ίσως εκείνη η άρνηση του «τριφυλλιού» τελικά του βγήκε σε καλό.

Τι του είχε πει; Πως ο τερματοφύλακας που είχε αποκτηθεί τότε στη θέση του, σε μία από τις πρώτες του προπονήσεις με την Άρσεναλ, τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο.