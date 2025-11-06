Πετρόπουλος για Μπενίτεθ στο Gazzetta: «Δεν είναι μάγος, από Σισέ - Λέτο έμαθε τι σημαίνει Παναθηναϊκός»

Στον κόσμο της προπονητικής έχει μπει ο Αντώνης Πετρόπουλος, ο οποίος μοιράστηκε στο Gazzetta την άποψη του σχετικά με την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό αλλά και τον δικό του δρόμο που θέλει να... χαράξει στους πάγκους.

Ουκ ολίγες φορές έχουμε δει ποδοσφαιριστές να παραμένουν στον χώρο του ποδοσφαίρου έπειτα από το τέλος της καριέρας του από διάφορα πόστα. Άλλες φορές φορώντας προπονητικά, άλλες φορές από τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή και άλλες φορές πίσω από τους παίκτες ως μάνατζερ.

Ο Αντώνης Πετρόπουλος, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αλλά και της ΑΕΚ αποφάσισε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αυτό της προπονητικής. Σε ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από την UEFA και την ΕΠΟ με σκοπό την ένταξη των πρώην διεθνών ποδοσφαιριστών στα... προπονητικά λημέρια, ο ίδιος συμμετέχει μεταξύ άλλων και αναφέρει στο Gazzetta το πλάνο του αναφορικά με αυτό, ενώ μίλησε και για τον νέο προπονητή των «πρασίνων», τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκος με τον νέο του προπονητή μετράει δύο θετικά αποτελέσματα, με Αστέρα Aktor για την Stoiximan Super League στην Λεωφόρο και με Ατρόμητο στο Περιστέρι, για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ωστόσο, την αγωνιστική που προηγήθηκε δεν κατάφεραν οι «πράσινοι» να περάσουν νικηφόρα από τον Βόλο καθώς ηττήθηκαν με 1-0. Ο Αντώνης Πετρόπουλος εξηγεί πως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να... χτίσει την ομάδα.

Ο Έλληνας επιθετικός, γνωστός ως «Πετρογκόλ», με την φανέλα του Παναθηναϊκού μετράει 17 γκολ και δυο ασίστ σε 74 εμφανίσεις, υπήρξε συμπαίκτης με τον Τζιμπρίλ Σισέ αλλά και τον Σεμπάστιαν Λέτο, προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Χενκ Τεν Κάτε και κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο με την ομάδα του 2010. Πλέον με το δίπλωμα της προπονητικής που θα αποκτήσει, ίσως ξανά βρεθεί στα γήπεδα ως προπονητής ή από άλλο πόστο με την πρώτη φάση της δεύτερης σχολής προπονητών UEFA A+B να έχει ολοκληρωθεί.

«Είμαι τυχερός που κατέκτησα το πρωτάθλημα με την ομάδα της καρδιάς μου»

- Αποσύρθηκες πριν από πέντε χρόνια, ωστόσο δεν σταμάτησες η ενασχόληση σου με το άθλημα, η εξήγηση είναι ότι απλά δεν μπορείς να το αποχωριστείς;

«Ναι το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου, είμαι σε διάφορα πόστα και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και με ακαδημίες αλλά και ως τεχνικός διευθυντής, θέλω να είμαι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε πολλά και θεωρώ -εγώ σαν Αντώνης- ότι όσοι έχουμε αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο πρέπει να δώσουμε κάτι πίσω στα παιδιά και γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου».

- Τι σου άφησε η καριέρα σου ως παίκτης;

«Πολλές στιγμές χαράς αλλά και δυσκολίες. Έχω κερδίσει πάρα πολλά από τον αθλητισμό γενικά θεωρώ ότι ένα παιδί όταν ασχολείται με τον αθλητισμό κερδίζει πράγματα. Εγώ θεωρώ ήμουν από τους τυχερούς γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε πάρα πολλά, από εμπειρίες και γνωριμίες με σημαντικούς ανθρώπους μέχρι και σε οικονομικό σκέλος, καθώς όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο αποκτάς κάποια χρήματα οπότε συνολικά έχω αποκομίσει πάρα πολλά ωραία συναισθήματα».

- Ποια είναι η καλύτερη σου ανάμνηση από τα ποδοσφαιρικά σου χρόνια;

«Το double με τον Παναθηναϊκό το 2010 ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα σίγουρα, διότι όταν ένα μικρό παιδάκι ξεκινάει από χαμηλά -από το Παλαιό Φάληρο- φτάνει να παίξει στην ομάδα της καρδιάς του που είναι ο Παναθηναϊκός και κατακτά και το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό και σαν παιδί αλλά και γενικά στην εκάστοτε καριέρα, γενικά είμαι τυχερός γιατί έπαιξα και με μεγάλους παίκτες, ξένους και Έλληνες. Σίγουρα ωστόσο έχω κι άλλες ωραίες στιγμές και με πρωταθλήματα Β' και Γ' εθνικής».

- Συμμετέχεις στο πρόγραμμα της UEFA και της ΕΠΟ για προπονητική, ποιος είναι ο στόχος σου;

«Το πρόγραμμα της UEFA A μαζί με την ΕΠΟ είναι ένα πρόγραμμα προπονητικής όπου καταρχάς έχουμε εξαιρετικούς εκπαιδευτές που πρέπει να τους αναφέρω τον κύριο Μιχάλη Μητροτάσιο, τον Μιχάλη Ιορδανίδη και τον Γιάννη Βονόρτα, με τους περισσότερους έχω συναντηθεί και στις μικρές εθνικές ομάδες και στον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άλλοτε διεθνής αθλητές και προσπαθεί να μας κάνει να ασχοληθούμε και με την προπονητική αλλά εκτός από αυτό θεωρώ πως αυτό το δίπλωμα πρέπει να υπάρχει διότι η γνώση στο ποδόσφαιρο δεν σταματάει και οποιοδήποτε πόστο αναλάβω εγώ ή κάποιο άλλο από τα παιδιά, πρέπει να έχουμε αυτά τα διπλώματα για να μας δώσουν άλλη αντίληψη γιατί αλλιώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα ως ποδοσφαιριστής και αλλιώς όταν είσαι έξω από αυτό, βλέπεις αλλιώς το ποδόσφαιρο και προσωπικά το χρειάζομαι αυτό».

- Ποιοι άλλοι πρώην ποδοσφαιριστές συμμετέχουν μαζί σου στο πρόγραμμα;

«Είναι παιδιά που έχουν αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Σωτήρης Νίνης που είναι και πρώην συμπαίκτης μου, ο Λουκάς Βύντρα, ο Χρήστος Αραβίδης, ο Βασίλης ο Πλιάτσικας, ο Γιάννης Μυστακίδης και άλλα παιδιά πολλά, είμαστε ένα γκρουπ 20 ατόμων μαζί με τους εκπαιδευτές και μέσα σε ένα χρόνο παίρνουμε το δίπλωμα».

- Ποιος θεωρείς οτι θα ξεχωρίσει;

«Πολλοί από αυτούς θα ασχοληθούν με αυτό και θεωρώ ότι χρειάζεται γιατί έχουν γνώσεις και εμπειρία να βοηθήσουν και τα νέα παιδιά αλλά και τις ομάδες ως προπονητές. Το βλέπουμε τελευταία πως πολλοί πρώην παίκτες μπαίνουν στον χώρο αυτό είναι ευχάριστο και εύχομαι να είναι και περισσότεροι γιατί έχουμε καλούς Έλληνες προπονητές και χρειαζόμαστε ακόμα παραπάνω. Άλλοι μπορεί να γίνουν τεχνικοί διευθυντές είτε να αναλάβουν κάποιο άλλο πόστο. Πιστεύω θεωρητικά πρέπει να το έχεις, τώρα το τι θα κάνουνε είναι ανάλογα τις προτάσεις».

- Θα ήθελες να προπονήσεις κάποια ομάδα από αυτές που αγωνίστηκες;

«Πιστεύω είναι ανάλογα πως μπορείς να βοηθήσεις και να προσφέρεις το καλύτερο σου δυνατό σε έναν οργανισμό, θεωρητικά εφόσον έχω πάει σε σημαντικές και μεγάλες ομάδες θέλω να είμαι μέσα στο οργανόγραμμα τους από εκεί και πέρα το να προπονήσω το βλέπω ακόμα μακριά. Εννοείται πρέπει να έχει πολλές γνώσεις αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να έχω κάποιο πόστο σε κάποια από τις ομάδες αυτές».

«Ο Λέτο βοήθησε πολύ στην εξέλιξη των Παντελίδη και Τεττέη»

- Είναι πιο εύκολο για έναν πρώην παίκτη να κάτσει στην άκρη του πάγκου;

« Είναι τελείως διαφορετικό, ο προπονητής έχει πολύ δύσκολο έργο να αντιμετωπίσει και με 25-30 χαρακτήρες και με το σταφ και με τον πρόεδρο. Είναι πολύ σημαντική η θέση του προπονητή και τώρα το βλέπω και εγώ απλώς στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε δύο τρία κακά αποτελέσματα σε διώχνουν, θεωρητικά θέλει πιο πολύ χρόνο ο προπονητής για να δείξει τι μπορεί να δέσει και με την ομάδα και να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό. Στην Ελλάδα, η φιλοσοφία μας είναι να μην αφήνουμε πολύ χρόνο».

- Από ποιον προπονητή που συνεργάστηκες έχεις πάρει τα πιο πολλά προπονητικά στοιχεία;

«Ήμουν σε καλές εποχές, προσπαθούσα να πάρω από κάθε προπονητή ένα - δύο καλά πράγματα. Συνεργάστηκα και με τον Γκατούζο που έχω και προσωπική σχέση και είναι πολύ σημαντικό, τον Χενκ Τεν Κάτε, τον Γιάννη Αναστασίου που με βοήθησε γιατί μιλούσαμε και πολλές ώρες, κυρίως λόγω της θέσης που είχε και ο ίδιος ως επιθετικός. Από πολλούς έχω πάρει στοιχεία και από τον Νίκο Νιόπλια στην αρχή με τις εθνικές και τον Παναθηναϊκό, και ο Παράσχος, ήταν πολλοί αξιόλογοι. Έφτιαξα και την νοοτροπία μου και τον τρόπο που αγωνιζόμουν και πήρα από τον καθέναν κάτι».

- Ένας πρώην συμπαίκτης σου ο Σεμπάστιαν Λέτο πάει καλά με Κηφισιά, πως σου φαίνεται εσένα ως προπονητής;

«Στον Σεμπάστιαν Λέτο δόθηκε χρόνος σωστά και στην Β' Εθνική αλλά και στην Α' Εθνική βοηθός, βγάζει τον καλύτερο του εαυτό και μπορεί να πάει παραπάνω και πιο ψηλά, το εύχομαι κιόλας γιατί ήμασταν και συμπαίκτες».

- Αναφορικά με τον Ράφα Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό, θεωρείς ότι ήταν αυτό που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός;

«Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια αλλάζει προπονητές, προσπαθούσε η διοίκηση να βρει έναν άνθρωπο και πολύ καλό και με εμπειρία και να έχει παράγει έργο. Το κατάφερε αυτό, για εμένα όλο αυτό το πακέτο που λέμε, ο Μπενίτεθ το έχει, είναι τεράστιο όνομα και προπονητής τεράστιας κλάσης. Μπορεί να στήσει αυτό που πρέπει ώστε να μπει και στο καινούριο γήπεδο. Απλά πρέπει να στηριχθεί, να έρθουν και τα αποτελέσματα, αλλά γενικά όταν φέρνεις ένα τέτοιο όνομα πρέπει να δοθεί χρόνος για να στηριχθεί σωστά και το γνωρίζουν αυτό. Βλέπουμε και τις κινήσεις που γίνονται σιγά σιγά και με τον Ζέκα στο οργανόγραμμα του, χρειάζονται παλιοί παίκτες μέσα στην ομάδα όπως και ο Φύσσας. Πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα».

- Τι σημαίνει για το ποδοσφαιρικό κοινό να έρχεται ένα τέτοιο όνομα στην Ελλάδα;

«Από αυτούς τους προπονητές γενικά πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς, σίγουρα θα μας περάσει κάποια πράγματα και σε φιλάθλους και στον Παναθηναϊκό αλλά και στις ομάδες γενικά. Πρεσβεύει πολλά, έχει δουλέψει σε σπουδαία πρωταθλήματα, το βιογραφικό του τα λέει όλα και με παίκτες που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό όπως με Λέτο και Σισέ και σίγουρα έμαθε πληροφορίες για το τι είναι ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή με την οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτίσει, να μείνει πολλά χρόνια και να φτιάξει και το δικό του πλάνο ως προπονητής ώστε να επιστρέψει στα πρωταθλήματα. Η πίεση είναι μεγάλη και ο Μπενίτεθ το ξέρει αυτό, ήδη πιστεύω έχει ενημερωθεί και θα ενεργήσει κατάλληλα. Με τους κατάλληλους ανθρώπους και το νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιστρέψει στους τίτλους, με την κατάκτηση πρωταθλημάτων και Κυπέλλων».

- Στην συνύπαρξη σου με τον Σισέ, είχε αναφέρει ποτέ κάτι για τον Μπενίτεθ και το παρελθόν του;

«Όχι, ούτε ο Λέτο βλέπαμε μόνο τις φωτογραφίες που είχαν συνεργαστεί. Δεν είχε αναφερθεί αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί σίγουρα αντάλλαξαν πληροφορίες και σίγουρα του είπαν πολύ καλά πράγματα για την ομάδα».

-Το σχόλιό σου για το ματς με τον Βόλο και την ήττα που δεν περίμεναν πολλοί;

«Θα ήταν άδικο και άτοπο το να κρίνουμε τον Μπενίτεθ απ' αυτό το ματς. Το είπε κι ο ίδιος στην παρουσίασή του και το πιστεύω κι εγώ. Δεν είναι μάγος. Κανείς δεν είναι. Πόσω δε στο ποδόσφαιρο όπου πρέπει να υπάρχει πλάνο, δουλειά, πίστη και υπομονή για να υπάρξουν αποτελέσματα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όμως, έχει κουραστεί. Εχει πονέσει πολύ και δεν είναι εύκολο να χωνέψει ακόμα μία αποτυχία».

- Είδαμε δύο παιδιά, τον Παντελίδη και τον Τεττέη, που αγωνίζονται υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο να παίρνουν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, πόσο θεωρείς τους βοήθησε ως προπονητής και τι θα δείξουν με την ένταξη τους στην ομάδα;

«Ο Λέτο τους έχει βοηθήσει σίγουρα πολύ, είναι παίκτες που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσω τα παλιά χρόνια από τον Παναθηναϊκό όλοι πηγαίναμε και στην Εθνική νέων και ελπίδων και είχαμε παίκτες στην Εθνική, συνέχεια. Τώρα βλέπουμε πως ότι καλό κυκλοφορεί προσπαθεί να το πάρει η ομάδα και πήρε αυτά τα δύο παιδιά. Θα βοηθήσουν σίγουρα με την ένταξη τους και θα βρουν χρόνο, υπάρχει πρωτάθλημα, κύπελλο, ευρωπαϊκά παιχνίδια, υπάρχουν ματς και θα βοηθήσουν πολύ. Φυσικά χρειάζεται και το ελληνικό στοιχείο γιατί όλα τα χρόνια στηριζόταν και σε αυτό η ομάδα με διεθνής Έλληνες και πρέπει να παραμείνει. Υγεία να έχουν τα παιδιά και σίγουρα θα βοηθήσουν, βέβαια όλα κρίνονται στο γήπεδο που είναι ο μεγαλύτερος καθρέφτης. Σίγουρα μπορούμε να πούμε αν μας αρέσει ένας προπονητής ή ένας παίκτης αλλά μεγαλύτερος καθρέφτης από το γήπεδο δεν υπάρχει, όλοι εκεί κρινόμαστε και ελπίζω να πάνε όλα καλά ώστε αυτά τα παιδιά να δείξουν όσα μας έδειξαν μέχρι τώρα και ακόμα παραπάνω».