Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή, Χρήστο Κόντη, έως το καλοκαίρι του 2027.

Όπως αναμενόταν, ο Χρήστος Κόντης είναι ο νέος προπονητής του ΟΦΗ. Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται από την Τρίτη (28/10) στο Ηράκλειο, έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και πλέον ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα.

Ο 50χρονος κόουτς πέντε ημέρες μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (29/10, 17:00) θα κάνει στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του ποδοσφαιριστές. Ο νέος προπονητής του Ομίλου θα κάνει ντεμπούτο την ερχόμενη Δευτέρα (3/11) στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Όπως είχαμε ήδη αναφέρει τον Χρήστο Κόντη θα πλαισιώσουν οι Αλέξανδρος Τζιόλης, Ευθύμης Κυπριανού, Διονύσης Χιώτης και Χάρης Τσελεμπόνης. Από το προηγούμενο τεχνικό τιμ, αποχώρησε μόνο ο προπονητής τερματοφυλάκων, Αντώνης Λυκούρης.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Χρήστο Κόντη, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους πιο εξελίξιμους προπονητές στη χώρα μας.

Σε ηλικία 36 ετών ο κ. Κόντης ήταν άμεσος συνεργάτης του κ. Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο πανηγύρισαν την κατάκτηση του κυπριακού πρωταθλήματος, καθώς και τη συμμετοχή της ομάδας στη φάση των ομίλων του Champions League.

Από το 2013 ως το 2017 ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία της Al Nasr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πανηγύρισαν την κατάκτηση του GCC Champions Cup (2013-14) και των κυπέλλων των ΗΑΕ President Cup & Etisalat Cup (2014-15).

Το 2017–18 ήταν στο τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως πρώτος προπονητής.

Το 2019–20 εργάστηκε στην Hatta Club και παρέμεινε ως τα μέσα της σεζόν 2020–21, όταν εντάχθηκε ξανά στο τεχνικό επιτελείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ως άμεσος συνεργάτης του στον πάγκο του Παναθηναϊκό, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ως προπονητής του ΝΠΣ Βόλου, κατάφερε να διατηρήσει την ομάδα της Μαγνησίας στη Superleague, ενώ λίγο πριν το φινάλε της σεζόν 2023-24 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και ως πρώτος προπονητής κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Ακολούθησε η συνεργασία με την Al Fayha στη Σαουδική Αραβία, ενώ τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν ο Παναθηναϊκός.

Μαζί με τον κ. Κόντη, το τεχνικό τιμ της ομάδας μας θα στελεχώσουν οι: Αλέξανδρος Τζιόλης (άμεσος συνεργάτης προπονητή), Ευθύμης Κυπριανού (προπονητής φυσικής κατάστασης), Διονύσης Χιώτης (προπονητής τερματοφυλάκων) και Χάρης Τσελεμπόνης (αναλυτής)».