Ο Χρήστος Κόντης θα είναι ο προπονητής του ΟΦΗ για την επόμενη διετία και ο Μιχάλης Μπούσης του δίνει την ευκαιρία να γίνει για πρώτη φορά ο «δημιουργός» της δικιάς του ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η εποχή του Χρήστου Κόντη ξεκινάει. Ο Έλληνας τεχνικός πέντε μέρες μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό αναλαμβάνει τη νέα του ομάδα, καθώς θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο του με τον ΟΦΗ και στις 17:00 θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του ποδοσφαιριστές, στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

H διοίκηση του Μιχάλη Μπούση έκρινε πως ο 50χρονος τεχνικός είναι ο ιδανικός για να διαδεχθεί τον Μίλαν Ράσταβατς και να βγάλει τον Όμιλο από αυτήν την κρίση που διάγει. Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών απέδειξε την εμπιστοσύνη του στον Έλληνα κόουτς, καθώς του έδωσε διετές συμβόλαιο, ήτοι ως το καλοκαίρι του 2027.

Τι σημαίνει αυτό; Πως στον ΟΦΗ θα έχει τo χρόνο να «χτίσει» τη δική του ομάδα για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν θα έχει το ρόλο του... πυροσβέστη!

Όταν ο Κόντης βγάζει τα... κάστανα από τη φωτιά

Ο Χρήστος Κόντης έχει εργαστεί ως υπηρεσιακός τεχνικός αρχικά του Ολυμπιακού, ώστε να τελειώσει την κακή χρονιά των Πειραιωτών τη σεζόν 2017-18, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Το καλοκαίρι του 2021 ο Έλληνας κόουτς «μετακόμισε» στον έτερο αιώνιο, τον Παναθηναϊκό, στον οποίο ήταν άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθ' όλη την πορεία του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο των Πράσινων. Σε αυτό το διάστημα το Τριφύλλι κατέκτησε το Κύπελλο στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και την επόμενη 1,5 σεζόν, μέχρι την αντικατάσταση από τον Φατίχ Τερίμ και το επιτελείο του, ήταν βασικός διεκδικητής του πρωταθλήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ο Βόλος του έδωσε το «χρίσμα» να δουλέψει ως πρώτος προπονητής σε ένα διάστημα που οι Θεσσαλοί πάλευαν με την Κηφισιά στη μάχη της παραμονής. Ο Κόντης έσωσε με ευκολία την ομάδα του, έχοντας σε δέκα αγώνες απολογισμό πέντε νίκες, δυο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Η δεύτερη «επικίνδυνη αποστολή» που ανέλαβε εκείνη τη σεζόν ήταν με τον Παναθηναϊκό. Μετά την απομάκρυνση του Φατίχ Τερίμ το Τριφύλλι γύρισε σε ότι πιο safe και... πλησιέστερο σε Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον άμεσο συνεργάτη του, Χρήστο Κόντη, ώστε να σώσει τη σεζόν κι ενώ υπήρχε ακόμα κι ο κίνδυνος οι Πράσινοι να μη βγουν καν στην Ευρώπη.

Μπορεί με την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο να μην κατάφερε να πάρει την 3η θέση, όμως έφερε τίτλο στο σύλλογο, με τη νίκη στον τελικό Κυπέλλου επί του Άρη και συνάμα έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη κι απέφυγε το σενάριο της απόλυτης αποτυχίας.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια ύστερα από την ήττα από την Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός στράφηκε πάλι στην επιλογή του Κόντη, ώστε να κρατήσει την ομάδα μέχρι να βρεθεί ο νέος εκλεκτός για μόνιμος προπονητής, ο οποίος τελικά είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Σε αυτό το διάστημα έκανε τη σπουδαία νίκη επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη και κατάφερε να πάρει τις πρώτες νίκες στο πρωτάθλημα, στα ματς με Παναιτωλικό και Ατρόμητο, ενώ συνολικά προσέφερε 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα (ισοπαλίες με Ολυμπιακό - Άρη).

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Κόντης δεν θα έχει την «ταμπέλα» του... προσωρινού και στον ΟΦΗ θα του δοθεί η δυνατότητα να χτίσει μια δικιά του ομάδα. Αξιοσημείωτο πως στα μέρη μας δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να είναι πρώτος προπονητής σε μεταγραφική περίοδο, ενώ έχει μπροστά του και την προοπτική της επόμενης χρονιάς.

Η έμφαση στην τακτική και το στυλ Γιοβάνοβιτς

Όσο για το τι είδους προπονητής είναι ο Χρήστος Κόντης; Πρόκειται για τεχνικό που εστιάζει πολύ στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού και στον τακτικό τομέα.

Το στυλ του είναι παρόμοιο με αυτό που θέλει να έχει στις ομάδες του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θέλει η ομάδα του να έχει φιλοσοφία «Positional Play», η οποία βασίζεται στη σωστή τοποθέτηση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό να δημιουργούνται χώροι κι αριθμητικά πλεονεκτήματα μέσω της κυκλοφορίας της μπάλας.

Ο Παναθηναϊκός σε αυτόν τον μήνα που είχε στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντη έπαιξε σε όλα τα ματς ανεξαρτήτου αποτελέσματος, για να κυριαρχήσει και να νικήσει με το ποδόσφαιρό του. Είχε πολύ καλά διαστήματα απόδοσης και πάνω από όλα συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες είχαν γίνει απόλυτα κατανοητές από τους ποδοσφαιριστές.

Φυσικά, όπως κάθε σύγχρονος προπονητής, ποντάρει πολλά στο επιτελείο του. Στο πλευρό του Κόντη στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ηρακλή ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Αλέξανδρος Τζιόλης, ο γυμναστής του Ευθύμης Κυπριανού, ο προπονητής τερματοφυλάκων Διονύσης Χιώτης και ο αναλυτής Θεοχάρης Τσελεμπόνης.

Η αξιοποίηση του ρόστερ και το man management

Σημαντικό στοιχείο για τον Χρήστο Κόντη είναι η διαχείριση του υλικού του. Στο διάστημα των επτά παιχνιδιών που ήταν στον Παναθηναϊκό άνοιξε το ροτέισον της ομάδας του και έβαλε στο παιχνίδι παίκτες με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, δημιουργώντας κλίμα ενότητας στο γκρουπ.

Mε αυτό το management ο Έλληνας τεχνικός κέρδισε τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι έγιναν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του ενδεχομένου να μονιμοποιηθεί ο Κόντης ως πρώτος προπονητής.

Μάλιστα πολλοί ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού όπως ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας και οι Μανώης Σιώπης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Τετέ και Σβέριρ Ίνγκασον είχαν εκφράσει δημόσια τη στήριξη τους, ως απόδειξη της επιρροής του Κόντη στα αποδυτήρια.