Ολυμπιακός: Δύο ακραίοι μπακ του έχουν τις περισσότερες ασίστ φέτος μετά τον Ποντένσε

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Οι Φρανσίσκο Ορτέγα και Ροντινέϊ είναι οι παίκτες που βρίσκονται στην 2η θέση της κατάταξης των Ερυθρόλευκων με τις περισσότερες ασίστ στην ομάδα φέτος.

Ορτέγα και Ροντινέϊ. Δύο ακραία μπακ από τα οποία γενικά περιμένει πάντα από αρκετά έως και πολλά στο δημιουργικό σκέλος ο Ολυμπιακός. Το πιθανότερο είναι να ανέμεναν περισσότρες ασίστ από τους 2 αυτούς παίκτες πλην όμως σε αυτήν την φάση οι Ορτέγα και Ροντινέϊ έχουν από 3 ασίστ και είναι 2οι πίσω από τον πρώτο της σχετικής κατάταξης, Ντάνιελ Ποντένσε (που έχει 5 στο Πρωτάθλημα φέτος).

Με αφορμή την ασίστ του Ορτέγα στο πρώτο γκολ του Ελ Καμπί στο 0-3 με τον ΟΦΗ ο Αργεντίνος έφτασε στις 3 ασίστ φέτος στην Stoiximan Super League 1, όσες δηλαδή έχει και ο Ροντινέϊ. Οι 3 ασίστ είναι ο τοπ αριθμός του Ορτέγα σε επίπεδο Πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό αλλά όχι του Ροντινέϊ που είχε 9 το 2024-2025.

Οι χρονιές του Ορτέγα σε ασίστ στον Ολυμπιακό

2023-2024: 3 ασίστ σε 23 αγώνες
2024-2025: 1 ασίστ σε 24 αγώνες
2025-2026: 3 ασίστ σε 17 αγώνες

 

Οι χρονιές του Ροντινέϊ σε ασίστ στον Ολυμπιακό

2022-2023: 3 ασίστ σε 19 αγώνες
2023-2024: 3 ασίστ σε 30 αγώνες
2024-2025: 9 ασίστ σε 29 αγώνες
2025-2026: 3 ασίστ σε 17 αγώνες

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
     

