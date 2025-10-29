Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό

Η ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της πως τέθηκαν στην διάθεσή του τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (02/11).

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ έκανε γνωστό πως από σήμερα μπορούν οι φίλαθλοί της να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» την προσεχή Κυριακή (02/11-21:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 15 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ