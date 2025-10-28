Η αποστολή του Λεβαδειακού για τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Aktor.

Ο Λεβαδειακός είναι έτοιμος για την αυριανή αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.

Η ομάδα της Βοιωτίας θα υποδεχθεί τους Αρκάδες στις 18.30 και ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει τους Χάνα, Όζμπολτ και Λαγιούς, λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η αποστολή:

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (29/10, 18:30) αγώνα με τον Asteras Aktor, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πλέγας, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος».