Λεβαδειακός: Τρεις απουσίες στο ματς με τον Αστέρα Aktor
Ο Λεβαδειακός είναι έτοιμος για την αυριανή αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.
Η ομάδα της Βοιωτίας θα υποδεχθεί τους Αρκάδες στις 18.30 και ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει τους Χάνα, Όζμπολτ και Λαγιούς, λόγω τραυματισμού.
Αναλυτικά η αποστολή:
«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (29/10, 18:30) αγώνα με τον Asteras Aktor, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πλέγας, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος».
