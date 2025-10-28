Ηλιόπουλος: «Σήμερα 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη δύναμη της ψυχής των Ελλήνων, τη δύναμη της Ένωσης»
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΚ με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, ευχόμενος οι Έλληνες να παραμείνουν ενωμένοι τιμώντας τους αγώνες των προγόνων τους.
Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου της ΑΕΚ:
«Σήμερα 28η Οκτωβρίου Γιορτάζουμε τη Δύναμη της Ψυχής των Ελλήνων... Τη Δύναμη της Ένωσης, τη Δύναμη του Πάθους, την Αφοσίωση, την Αυτοθυσία των Νέων Ανθρώπων, τα Ιερά μας Σύμβολα...
Για την ΑΕΚΑΡΑ μας Πίστη, Ένωση, Επιμονή, Υπομονή, Ψυχραιμία, Σθένος και Αγωνιστικό Πάθος...
Ζήτω η Ελλάδα
Ζήτω τα Ιερά μας Σύμβολα...!!!
Τα βαθύτερα μηνύματα της σημερινής Εθνικής Εορτής είναι Οδηγός Μας!!!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.