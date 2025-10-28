Ηλιόπουλος: «Σήμερα 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη δύναμη της ψυχής των Ελλήνων, τη δύναμη της Ένωσης»

Οι ευχές του Μάριου Ηλιόπουλου για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΚ με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, ευχόμενος οι Έλληνες να παραμείνουν ενωμένοι τιμώντας τους αγώνες των προγόνων τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου της ΑΕΚ:

«Σήμερα 28η Οκτωβρίου Γιορτάζουμε τη Δύναμη της Ψυχής των Ελλήνων... Τη Δύναμη της Ένωσης, τη Δύναμη του Πάθους, την Αφοσίωση, την Αυτοθυσία των Νέων Ανθρώπων, τα Ιερά μας Σύμβολα...

Για την ΑΕΚΑΡΑ μας Πίστη, Ένωση, Επιμονή, Υπομονή, Ψυχραιμία, Σθένος και Αγωνιστικό Πάθος...

Ζήτω η Ελλάδα

Ζήτω τα Ιερά μας Σύμβολα...!!!

Τα βαθύτερα μηνύματα της σημερινής Εθνικής Εορτής είναι Οδηγός Μας!!!»