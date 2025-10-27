Ολυμπιακός: «Έφυγαν» 28.000 εισιτήρια για Άρη, ένα ακόμη sold out προ των πυλών
Αν και βρισκόμαστε 6 μέρες πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και 28.000 εισιτήρια έχουν ήδη βρει κάτοχο. Ένα ακόμη sold out είναι προ των πυλών, όπως έχει συμβεί στα προηγούμενα 15 παιχνίδια του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μεγάλη είναι η ζήτηση που υπάρχει και για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Τετάρτης (29/10, 17:30) απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ για το Κύπελλο Ελλάδας.
