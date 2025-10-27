Έξι μέρες πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 και 28.000 εισιτήρια έχουν ήδη βρει κάτοχο.

Αν και βρισκόμαστε 6 μέρες πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και 28.000 εισιτήρια έχουν ήδη βρει κάτοχο. Ένα ακόμη sold out είναι προ των πυλών, όπως έχει συμβεί στα προηγούμενα 15 παιχνίδια του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μεγάλη είναι η ζήτηση που υπάρχει και για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Τετάρτης (29/10, 17:30) απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ για το Κύπελλο Ελλάδας.