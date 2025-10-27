Η προπώληση των εισιτηρίων για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο έχει ξεκινήσει. Η πρόσβαση και η είσοδος των χιλιάδων φίλων του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι γνωστό, πήρε 7.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Βόλο το ερχόμενο Σάββατο.

Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση για την προπώληση των εισιτηρίων, ενώ αναφέρεται και στην πρόσβαση και την είσοδο των οπαδών του τριφυλλιού:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΒΟΛΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σάββατο 1/11/25, 18.00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

VIP: 50 ευρώ

Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο): 30 ευρώ

Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42): 20 ευρώ

Παράλληλα, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι έπειτα από αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα διαθέσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους φιλάθλους.

Οι φίλοι του Βόλου μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους μέχρι και την έναρξη του αγώνα μέσω της TICKETMASTER πατώντας ΕΔΩ

Επιπλέον οι φίλοι του Βόλου θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους που αντιστοιχούν στη Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο) από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος (Πανθεσσαλικό) από Τετάρτη έως και την Παρασκευή (31/10) από τις 9.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ. και το Σάββατο (ημέρα του αγώνα) από τις 9.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ..

H αγορά εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος γίνεται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Για την αγορά εισιτηρίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο και email

Το Σάββατο (ημέρα του αγώνα) από τις 3.30 μ.μ. έως την έναρξη του αγώνα θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων άνω των 67 χρόνων.

Για τα παιδιά έως 12 χρόνων θα υπάρχει μαθητικό εισιτήριο 1 ευρώ, η έκδοση του οποίου είναι υποχρεωτική, καθώς πλέον βάση νόμου απαγορεύεται η δωρεάν είσοδος τους σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους που αντιστοιχούν στο Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42) μέσω της TICKETMASTER πατώντας ΕΔΩ

Η είσοδος των φιλάθλων για τη Θύρα των VIP θα γίνεται από την κεντρική πύλη του Πανθεσσαλικού σταδίου και την είσοδο των VIP.

Η είσοδος των φιλάθλων του Βόλου για όλες τις υπόλοιπες θύρες θα γίνεται από την 2η Πεζογέφυρα.

Η είσοδος των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για το Βόρειο πέταλο θα γίνεται από την 3η πεζογέφυρα, ενώ η πρόσβασή τους στο στάδιο θα γίνεται μέσω του Περιφερειακού.

*Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού και καθυστέρησης εισόδου στις εξέδρες, καλούνται οι φίλαθλοι των δύο ομάδων όπως προσέλθουν εγκαίρως στην εγκατάσταση του Πανθεσαλικού σταδίου.

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων και την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο

Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο βάση του νέου Νόμου, απαιτείται η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους (αγώνα ή διαρκείας) μέσω του gov.gr wallet

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο gov.gr wallet

Για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται ΕΔΩ

Η ΠΑΕ Βόλου δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε ΕΔΩ».