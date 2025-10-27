Tι έκανε τακτικά στο πρώτο του παιχνίδι ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό;

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τις τακτικές τροποποιήσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο νικηφόρο 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι μάγος. Είναι προπονητής. Κανείς τεχνικός δεν έχει εξωπραγματικές ικανότητες, ώστε σε 48 ώρες να μεταμορφώσει ένα αγωνιστικό σύνολο και να μπορέσει να βάλει την σφραγίδα του σε αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος στην άκρη του πάγκου που αναλαμβάνει μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, όσο σπουδαίο παρελθόν κι αν έχει, όσο λαμπερή κι αν είναι η τροπαιοθήκη του, χρειάζεται χρόνο. Το άθλημα δεν κάνει εξαιρέσεις. Κι, όταν, μιλάμε για χρόνο στη δουλειά ενός προπονητή, καλό είναι να θυμόμαστε πως το μοναδικό τους ''εργαλείο'' για βελτίωση είναι οι προπονήσεις. Χρόνος που είναι ελάχιστος όταν υπάρχουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα, ταξίδια, προγράμματα με αποθεραπεία και ελάχιστες ''καλές'' προπονήσεις. Αυτό που μπορεί να κάνει ένας προπονητής, όπως κι έπραξε ο Μπενίτεθ στο νικηφόρο ντεμπούτο του, είναι κάποιες τακτικές τροποποιήσεις, οδηγίες για τις τοποθετήσεις και βασικές αρχές, ώστε να υπάρχει μια κατεύθυνση σε όλα τα κομμάτια της λειτουργίας του συνόλου στον αγωνιστικό χώρο.

Οι διατάξεις και οι πιέσεις

Στην παρθενική του εμφάνιση ο 65χρονος τεχνικός παρέταξε τον Παναθηναϊκό με το αγαπημένο του 4-2-3-1 και από το 66' κι έπειτα το γύρισε σε 4-3-3 με την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες αντί του Φίλιπ Τζούρισιτς. Φυσικά, όπως έχουμε ξαναπεί, οι αρχικές διατάξεις λένε ελάχιστα πράγματα για την ταυτότητα μίας ομάδας, καθώς αναφέρονται σε στατικές θέσεις, που σπάνια αποτυπώνονται πάνω στο χορτάρι. Σε φάση επιθετικής ανάπτυξης οι ''πράσινοι'' ήταν τακτοποιημένοι είτε σε 3-1-6 είτε σε 3-2-5 ενώ όταν δεν είχαν την μπάλα αμύνονταν σε 4-4-2. Ανά διαστήματα το Τριφύλλι εφάρμοσε high press αλλά κατά κύριο λόγο ήταν τοποθετημένο σε ένα mid-high block με τοποθετήσεις που έκλειναν τις επιλογές στον άξονα και δημιουργούσαν παγίδες στα άκρα, με την έναρξη της πίεσης να ξεκινά όταν η μπάλα πήγαινε στους δύο μπακ του Αστέρα Τρίπολης.

Lavolpiana build up

Περίπου με την συμπλήρωση ενός τετάρτου στο παιχνίδι, ο Μπενίτεθ έδωσε εντολή για διαφοροποίηση στον αρχικό τρόπο ανάπτυξης, βλέποντας τους Αρκάδες να βάζουν δύο παίκτες στους στόπερ του Παναθηναϊκού που ήταν υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι.

Ο Τσιριβέγια μπήκε ανάμεσά τους, δημιουργήθηκε μια κατάσταση 3vs2 με το γνωστό Lavolpiana build up που έχει πάρει το όνομά του από τον Αργεντινό τεχνικό, Ρικάρντο Λα Βόλπε και η ροή των επιθέσεων του Παναθηναϊκού έγινε καλύτερη με τις πρώτες πάσες να περνούν από τα πόδια ενός αυθεντικού playmaker που διαθέτει το όραμα, την οξυδέρκεια και την τεχνική να υλοποιεί τις σωστές αποφάσεις.

Ο Ισπανός με τις μακρινές του διαγώνιες, τις πάσες ανάμεσα στις γραμμές ή κι έξω από αυτές προς τα άκρα, έδωσε ρυθμό στην ανάπτυξη του Τριφυλλιού και παράλληλα μετέφερε συνεχώς τις οδηγίες του προπονητή προς το υπόλοιπο σύνολο.

Αυτό είναι κάτι που το κάνει στις ομάδες του ο Μπενίτεθ, δηλαδή να δίνει τον ρόλο στους κεντρικούς του μέσους να επικοινωνούν πράγματα προς τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Ο ρόλος του Τζούρισιτς

Σε αυτό το 4-2-3-1 ο ρόλος του Τζούρισιτς ήταν περισσότερος αυτός του δεύτερου επιθετικού παρά ρόλος ενός μέσου. Ο Σέρβος επιθετικός ήταν κοντά στον Σφιντέρσκι, τοποθετήθηκε πολλές φορές ανάμεσα στις γραμμές, χωρίς όμως να λειτουργεί αυτό αρκετές στιγμές, παρά το γεγονός πως ο Μπενίτεθ το ζητούσε. Ο έμπειρος άσος, παράλληλα, κινούνταν στη πλευρά που ήταν η μπάλα για να δημιουργεί καταστάσεις έξτρα ποδοσφαιριστή. Για να φτάσει το σύνολο να βάζει καλύτερα στο παιχνίδι τον ρόλο αυτό, προφανώς, χρειάζεται δουλειά και χρόνος.

Οι ακραίοι μπακ και τα rotation

Μία άλλη τροποποίηση είχε να κάνει με τους ακραίους μπακ. Στην αρχή του παιχνιδιού ο Κυριακόπουλος είχε εντολή για εσωτερικές κινήσεις(underlap), ώστε ο Ζαρουρί να παίζει 1vs1 και να φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Πολλές στιγμές όταν η μπάλα ήταν στα αριστερά ο Έλληνας μπακ ήταν τοποθετημένος ψηλά και εσωτερικά στο γήπεδο, σαν ''δεκάρι'' ας πούμε, ώστε να δημιουργείται μια ευνοϊκή κατάσταση για τον Ζαρούρι που έπαιζε στο 1vs1 με τον αντίπαλο εξτρέμ και όχι τον μπακ. Από μία τέτοια κατάσταση, από μία τέτοια αλλαγή θέσεων(rotation), ο Ζαρουρί πέρασε τον αντίπαλό του και ο Σφιντέρσκι απείλησε με κεφαλιά που έβγαλε ο Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια της φάσης ήρθε το πέναλτι που άνοιξε το σκορ. Από μία εσωτερική κίνηση του Κώτσιρα ήρθαν και οι δύο πρώτες καλές στιγμές με Ζαρουρί και Τσέριν. Ανάλογα με την πλευρά της επίθεσης, ο ένας μπακ έκλεινε προς τα μέσα, είχε ρόλο κεντρικού μέσου, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία και οι σωστές τοποθετήσεις όταν χάνεται η μπάλα(rest defence) για να μπορεί ο Παναθηναϊκός είτε να επανακτά άμεσα στον άξονα είτε να μην απειλείται στις κόντρες επιθέσεις. Σχεδόν ποτέ δεν ήταν ταυτόχρονα και οι δύο μαζί πολύ ψηλά στο γήπεδο, σε χώρους στα άκρα του γηπέδου.

Οι συνεργασίες στα άκρα

Από την στιγμή που δεν λειτούργησε ιδανικά η τροφοδότηση του Φίλιπ Τζούρισιτς ανάμεσα στις γραμμές, η στόχευση του Παναθηναϊκού είχε να κάνει με συνεργασίες στα άκρα. Με τρίγωνα που έφτιαχναν οι δύο ακραίοι είτε με τον κεντρικό χαφ(Τσέριν), είτε με τον Σέρβο άσο. Οι τοποθετήσεις ήταν αυτές που δημιουργούσαν καταστάσεις ένας εναντίον ενός για τους εξτρέμ(Ζαρουρί-Τετέ), οι οποίοι με σέντρες προσπαθούσαν να σημαδέψουν τους συνήθως τέσσερις ή πέντε παίκτες που βρίσκονταν στο ''κουτί''. Οι ''πράσινοι'' είχαν πάνω από 30 crosses στο παιχνίδι, δείγμα της επιλογής αυτής που έφερε κάποιες καλές στιγμές. Μία από τις οδηγίες ήταν και για πάσες στη πλάτη της άμυνας, το έπραξε καλά μία φορά ο Τσιριβέγια στο τετ α τετ του Σφιντέρσκι και ακόμη μία ο Τουμπά που δεν κατάφερε να βρει στόχο, αποσπώντας το μπράβο του Μπενίτεθ για το όραμά του.

Η στόχευση στα κόρνερ

Αναλύοντας τα στατικά του Αστέρα Τρίπολης αλλά και τα δυνατά σημεία της ομάδας του, ο Μπενίτεθ και το προπονητικό του επιτελείο είχαν δώσει ξεκάθαρη οδηγία για χτυπήματα στο πρώτο δοκάρι. Επιλογή που απέδωσε. Με αυτό τον τρόπο ήρθε η μεγάλη ευκαιρία του Τζούρισιτς από την μικρή περιοχή αλλά και το κερδισμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι.

Η αλλαγή στο 66'

Έχοντας στο μυαλό του πως βρίσκεται σε μία ομάδα που σε επτά ματς που προηγήθηκε δεν πήρε κανένα από αυτά, ο Ράφα Μπενίτεθ και βλέποντας τον Αστέρα Τρίπολης να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, έβαλε μεγαλύτερη ισορροπία στην ομάδα του. Το 4-2-3-1 έγινε 4-3-3 αλλά κυρίως τα επιθετικά χαρακτηριστικά του Τζούρισιτς αντικαταστάθηκαν από αυτά της ισορροπίας του Ρενάτο Σάντσες στη μεσαία γραμμή, με τον Σέρβο να πηγαίνει στο αριστερό φτερό της επίθεσης αντί του Ζαρουρί.

Η ζωή του Ισπανού τεχνικού έγινε-συγκυριακά- αμέσως πιο εύκολη χάρη στο αυτογκόλ του Τσίκο, ωστόσο, το διάβασμα εκείνης της στιγμής ήταν το σωστό, βάζοντας έναν παίκτη παραπάνω στα χαφ και κάποιον που δεδομένα δίνει ποιοτικές λύσεις στη κυκλοφορία, στον χειρισμό της μπάλας και την ηρεμία στο παιχνίδι του συνόλου.