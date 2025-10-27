Ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί ο τραυματισμός του ενώ ο Σίριλ Ντέσερς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί την επομένη της εντός έδρας νίκης με 2-0 κόντρα στον Αστέρα Aktor για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ξεκίνησαν την μίνι προετοιμασία τους για το ματς της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Ατρόμητο την Τετάρτη (29/10-19:30).

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τους Αρκάδες δεν προπονήθηκε, έκανε θεραπεία κι αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί επακριβώς ο τραυματισμός του.

Από κει και πέρα ο Σίριλ Ντέσερς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα κι έκανε ένα μικρό βήμα για την επιστροφή του, οι Πελίστρι και Μπόκος ακολούθησαν κι εκείνοι τα προγράμματά τους ενώ ο Μπακασέτας έκανε θεραπεία.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Αστέρα Aktor ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινώντας με προθέρμανση, συνεχίζοντας με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.