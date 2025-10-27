Ζαρουρί στο Gazzetta: «Ο Μπενίτεθ μας έχει ήδη δειξει την τεράστια εμπειρία του, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του» (vid)

Ο Ανάς Ζαρουρί μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα και αναφέρθηκε στο δεύτερο γκολ που ήρθε επιτέλους, αλλά και στον Ράφα Μπενίτεθ, που έκανε το ντεμπούτο του.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αφού επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor στην Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι «πράσινοι» πήραν μία δίκαιη νίκη, αφού ήταν ανώτεροι από τον αντίπαλό τους, φροντίζοντας πρώτα να μην απειληθούν και ύστερα να δημιουργήσουν έχοντας φυσικά πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Ο Ανάς Ζαρουρί, που αγωνίστηκε βασικός για τους «πρασίνους» στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίζοντας ως αριστερός εξτρέμ κι έχει αρκετά καλή εικόνα δημιουργώντας συνεχώς κινδύνους για την άμυνα του Αστέρα, μίλησε στο Gazzetta για το πρώτο ματς του «τριφυλλιού» στην εποχή Μπενίτεθ.

Ο Μαροκινός εξτρέμ δήλωσε πως είναι χαρούμενος για τη νίκη και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως τα καλύτερα έρχονται για την ομάδα.

«Αισθανόμαστε πολύ καλά με όσα είδαμε σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε για το καλύτερο για μας».

Μίλησε ακόμη για το γεγονός πως εκείνοι κατάφεραν επιτέλους να σκοράρει κι ένα δεύτερο τέρμα, έστω και με την βοήθεια της τύχης και να τελειώσουν το ματς εξηγώντας πως σε τόσους αγώνες, που το σκορ έμενε στο 1-0, αντιμετώπιζαν δυσκολίες μέχρι το τέλος του αγώνα ενώ χθες έφτασαν πιο εύκολα στην κατάκτηση της νίκης και των τριών βαθμών.

«Συνηθίζαμε να κερδίζουμε μόνο με 1-0 και να έχουμε δυσκολίες μέχρι το τέλος του αγώνα. Απόψε σκοράραμε και δεύτερο τέρμα και ήταν πιο εύκολο για μας».

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην πει και δύο λόγια για τον Ράφα Μπενίτεθ, που έκανε το ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι. Εκείνος τόνισε πως ο Μαδριλένος κόουτς έχει δείξει ήδη την τεράστια εμπειρία που έχει, όμως επεσήμανε πως χρειάζεται χρόνο, αφού ήρθε σ' ένα διάστημα με μαζεμένους αγώνες, διατρανώνοντας παράλληλα την πίστη του πως τα πράγματα θα γίνονται ολοένα και καλύτερα όσο περνάει ο καιρός.

«Βέβαια. Μας έχει ήδη δείξει την τεράστια εμπειρία του. Προσπαθεί να τα κάνει όλα μαζί, επειδή ήρθε λίγες μέρες αφότου είχαμε ένα παιχνίδι (κι έπειτα ακολουθούσε ένα άλλο) οπότε δεν είχαμε πολύ χρόνο για να κατανοήσουμε όλα όσα ήθελε. Αλλά βήμα βήμα θα μάθουμε τα πιο σημαντικά και μετά με τον καιρό μόνο θα γινόμαστε καλύτεροι».

Μάλιστα αναφέρθηκε και στα πρώτα λόγια που τους είπε ο 65χρονος κόουτς την πρώτη φορά που συναντήθηκε μαζί τους λέγοντας πως δεν έκρυψε την χαρά του που θα εργάζεται σε μία μεγάλη ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκός και ότι περιμένει πως και πως να μεταλαμπαδεύσει στους παίκτες τις γνώσεις του.

«Ανέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε σε μία μεγάλη ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό και ελπίζει να μας δείξει ότι έχει μάθει στο ποδόσφαιρο»

Τέλος, διευκρίνισε πως σε κείνον δεν έχει πει κάτι συγκεκριμένο, έχει όμως κάνει κάποιες συζητήσεις με παίκτες και όλοι τον ακούν με προσοχή για να κερδίσουν πράγματα από την τεράστια εμπειρία του.

«Τίποτα συγκεκριμένο. Έχει μιλήσει με αρκετούς παίκτες και βέβαια ακούμε εκείνον και την εμπειρία του».