Ο Νίκος Νταμπίζας λίγους μήνες μετά την έλευση του στο Ηράκλειο φαίνεται πως οδεύει στην έξοδο από τον ΟΦΗ.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στις τάξεις του ΟΦΗ. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί παρελθόν από τους Κρητικούς, οι οποίοι εξ αρχής έχουν εστιάσει στην περίπτωση του Χρήστου Κόντη και τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις, ενώ επισφαλής είναι και η θέση του Νίκου Νταμπίζα.

Εκτός από τον Σέρβο τεχνικό οι Ομιλίτες «βράζουν» και για τον Έλληνα διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ, για τον οποίο ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα στους αγώνες με Κηφισιά και Ατρόμητο στο Παγκρήτιο.

Το κλίμα για τον Νταμπίζα είναι ιδιαίτερα βαρύ και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε «διαζύγιο». Φυσικά μεταξύ των δυο πλευρών υπάρχει ενεργό συμβόλαιο και συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί η «φόρμουλα» για να λυθεί.

Θυμίζουμε πως ο Νίκος Νταμπίζας ανέλαβε το πόστο του στον ΟΦΗ λίγο μετά τη «μετακόμιση» του Μηνά Λυσάνδρου στην ΑΕΚ, σε μια κίνηση αλλαγής του οργανογράμματος, στο οποίο δεν υπήρχε διευθυντής ποδοσφαίρου.