Ο Παναθηναϊκός πήρε 7.000 εισιστήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο

Παναθηναϊκός: Πήρε 7.000 εισιστήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο
Την στήριξή των οπαδών του θα έχει ο Παναθηναϊκός στον εκτός έδρας αγώνα που θα δώσει κόντρα στον Βόλο για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος το ερχόμενο Σάββατο (01/11).
Οι «πράσινοι» ζήτησαν από τους Βολιώτες να πάρουν προς διάθεση 7 χιλ. εισιτήρια και το αίτημά τους έγινε δεκτό από την ΠΑΕ της Μαγνησίας, η οποία συνηθίζει να διαθέτει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων στα εντός έδρας παιχνίδια της με τους «μεγάλους».
Κάπως έτσι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει τον κόσμο της στο πλευρό της στην προσπάθεια που θα κάνει για να ξεκινήσει ένα σερί στο πρωτάθλημα και να αρχίσει να μαζεύει την διαφορά από τους υπολοίπους διεκδικητές.
Δείτε Επίσης
Λεπτομέρειες σχετικά με την διάθεση των εισιτηρίων θα γίνουν γνωστές με σχετική ανακοίνωση που θα ακολουθήσει από την «πράσινη» ΠΑΕ. Να σημειωθεί πως το «τριφύλλι» θα παίξει χωρίς κόσμο στο Περιστέρι την Τετάρτη (29/10-19:30), αφού δεν ζήτησε εισιτήρια από τους Περιστεριώτες.
