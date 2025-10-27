Αβέβαιο είναι το μέλλον του προπονητή του Πανσερραϊκού, Κριστιάνο Μπάτσι, μετά και την εντός έδρας ήττας της ομάδας από την ΑΕΛ.

Η ήττα του Πανσερραϊκού μέσα στην έδρα του από την ΑΕΛ με 2-0 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχει φέρει σε δεινή θέση τον τεχνικό των «λιονταριών», Κρισιτάνο Μπάτσι. Ο 50χρονος προπονητής ήρθε στην ομάδα μόλις το περασμένο καλοκαίρι, οπότε τα μέχρι τώρα αποτελέσματά του καθιστούν την θέση του αρκετά επισφαλής.

Σε εννέα παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα των Σερρών υπό τις οδηγίες του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο έχει μόλις μία νίκη, δύο ισοπαλίες και έξι ήττες. Η συγκομιδή αυτή έχει φέρει τον Πανσερραϊκό στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με πέντε βαθμούς, όντας μπροστά μόνο από τον Αστέρα Aktor, που έχει τρεις και αγνοεί ακόμα τι σημαίνει νίκη.

Μάλιστα, φαίνεται πως τα «λιοντάρια» έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη προεργασία για να είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε απόφαση κι αν ληφθεί, έχοντας κάποια ονόματα στα «κιτάπια» τους για την περίπτωση της αντικατάστασης του Ιταλού κόουτς.