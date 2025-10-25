Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΛ Novibet επί του Πανσερραϊκού με 2-0.

Η ΑΕΛ Novibet ήταν ανώτερη στις Σέρρες και στο πρώτο ημίχρονο με γκολ των Μπαγκαλιάνη, Ουάρντα επικράτησε 2-0 του Πανσερραϊκού και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα

Στο 37' οι παίκτες του Στέλιου Μαλεζά κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Πέρες σε σέντρα του Παπαγεωργίου δεν βρήκε την μπάλα ενώ ήταν μόνος του, ο Ουάρντα προσπάθησε να την επαναφέρει κι αυτή έφτασε στον Μπαγκαλιάνη που πολλά μέτρα έξω από την περιοχή με έναν κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1.

Στο 44' οι Θεσσαλοί με τον Ουάρντα έκαναν το 0-2. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Λύρατζη κι εκεί κρίθηκαν όλα.

Δείτε τα highlights του αγώνα