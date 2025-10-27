Ολυμπιακός: Απίθανος Ταρέμι με 3 γκολ σε 5 τελικές στο Πρωτάθλημα, σκοράροντας σαν... μπασκετμπολίστας!
- Οι αριθμοί του Ταρέμι με την ΑΕΚ
- Τα ματς που έχει σκοράρει ο Ταρέμι
- Οι αριθμοί του Ταρέμι στη Stoiximan Super League 1
- Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα
Ο Μέχντι Ταρέμι έχει ήδη γίνει talk of the town για άλλη μία φορά στον Ολυμπιακό. Αυτήν την φορά είχε κερδισμένο πέναλτι και ένα γκολ στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ, φτάνοντας στα 5 γκολ έπειτα από 9 συμμετοχές.
Το φοβερό στοιχείο του όμως έχει να κάνει με τα γκολ του στο Πρωτάθλημα. Σε 5 αναμετρήσεις και έπειτα από 136 λεπτά έχει σκοράρει 3 φορές σε 5 τελικές, κάτι που μεταφράζεται σε ένα ποσοστό στο 60%. Είναι σαν ποσοστά... μπασκετμπολίστα με άλλα λόγια.
Ο Ιρανός διεθνής στράικερ βγάζοντας έξω την Ευρώπη, όπου δεν έχει βρει δίχτυα, έχει σκοράρει σε Πρωτάθλημα αλλά και σε Κύπελλο. Όσο για τη θέση του; Είναι σαφές πώς δεν έχει τον ίδιο ρόλο με αυτόν του Ελ Καμπί αλλά να παίζει πιο πίσω του. Ο ίδιος ο κόουτς Μεντιλίμπαρ διευκρίνισε ότι η ιδέα δεν ήταν να παίξει 4-4-2, αλλά 4-2-3-1, που να μοιάζει με 4-4-2 και ο Ταρέμι να παίζει πιο πίσω. Ο ίδιος ο Ιρανός φορ δήλωσε μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (2-0) ότι εδώ και χρόνια αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο.
Οι αριθμοί του Ταρέμι με την ΑΕΚ
- 69 λεπτά
- 1 γκολ
- 2 τελικές
- 1 λάθος
- 1 κλέψιμο
- 1 φάουλ υπέρ
- 1 φάουλ κατά
Τα ματς που έχει σκοράρει ο Ταρέμι
- Κόντρα στον Πανσερραϊκό στο Πρωτάθλημα στο 5-0: 2 γκολ
- Κόντρα στην ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα στο 2-0: 1 γκολ
- Κόντρα στον Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο στο 1-2: 2 γκολ
Οι αριθμοί του Ταρέμι στη Stoiximan Super League 1
- 5 αγώνες
- 136 λεπτά
- 3 γκολ
- 5 τελικές
- 1 ασίστ
- 5 λάθη
- 2 φάουλ υπέρ
- 3 φάουλ κατά
Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα
- Ελ Καμπί 6 γκολ σε 29 τελικές
- Τσικίνιο 4 γκολ σε 14 τελικές
- Ταρέμι 3 γκολ σε 5 τελικές
