Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού έχει στο ξεκίνημά του στο Πρωτάθλημα απίθανους αριθμούς με 3 γκολ σε 5 τελικές έπειτα από 5 αγώνες και 136 λεπτά.

Ο Μέχντι Ταρέμι έχει ήδη γίνει talk of the town για άλλη μία φορά στον Ολυμπιακό . Αυτήν την φορά είχε κερδισμένο πέναλτι και ένα γκολ στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ, φτάνοντας στα 5 γκολ έπειτα από 9 συμμετοχές.

Το φοβερό στοιχείο του όμως έχει να κάνει με τα γκολ του στο Πρωτάθλημα. Σε 5 αναμετρήσεις και έπειτα από 136 λεπτά έχει σκοράρει 3 φορές σε 5 τελικές, κάτι που μεταφράζεται σε ένα ποσοστό στο 60%. Είναι σαν ποσοστά... μπασκετμπολίστα με άλλα λόγια.

Ο Ιρανός διεθνής στράικερ βγάζοντας έξω την Ευρώπη, όπου δεν έχει βρει δίχτυα, έχει σκοράρει σε Πρωτάθλημα αλλά και σε Κύπελλο. Όσο για τη θέση του; Είναι σαφές πώς δεν έχει τον ίδιο ρόλο με αυτόν του Ελ Καμπί αλλά να παίζει πιο πίσω του. Ο ίδιος ο κόουτς Μεντιλίμπαρ διευκρίνισε ότι η ιδέα δεν ήταν να παίξει 4-4-2, αλλά 4-2-3-1, που να μοιάζει με 4-4-2 και ο Ταρέμι να παίζει πιο πίσω. Ο ίδιος ο Ιρανός φορ δήλωσε μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (2-0) ότι εδώ και χρόνια αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο.

Οι αριθμοί του Ταρέμι με την ΑΕΚ

69 λεπτά

1 γκολ

2 τελικές

1 λάθος

1 κλέψιμο

1 φάουλ υπέρ

1 φάουλ κατά

Τα ματς που έχει σκοράρει ο Ταρέμι

Κόντρα στον Πανσερραϊκό στο Πρωτάθλημα στο 5-0: 2 γκολ

Κόντρα στην ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα στο 2-0: 1 γκολ

Κόντρα στον Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο στο 1-2: 2 γκολ

Οι αριθμοί του Ταρέμι στη Stoiximan Super League 1

5 αγώνες

136 λεπτά

3 γκολ

5 τελικές

1 ασίστ

5 λάθη

2 φάουλ υπέρ

3 φάουλ κατά

