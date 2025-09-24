Αστέρας - Ολυμπιακός 1-2: Τα Highlights της νίκης των Πειραιωτών
Χάρις στα 2 γκολ του Ταρέμι ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα με σκορ 2-1 από το γήπεδο της Τρίπολης με αντίπαλο τον Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός κάνοντας ένα καλό πρώτο μέρος έβαλε 2 γκολ και πήρε το παιχνίδι με τον Αστέρα εκτός έδρας για το Κύπελλο. Ήταν το πρώτο χρονικά παιχνίδι των Πειραιωτών (στον θεσμό) με τον Ταρέμι να βάζει 2 γκολ. Ο Εμμανουηλίδης στις καθυστερήσεις έκανε με ωραίο τρόπο το 1-2.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.