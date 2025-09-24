Χάρις στα 2 γκολ του Ταρέμι ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα με σκορ 2-1 από το γήπεδο της Τρίπολης με αντίπαλο τον Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός κάνοντας ένα καλό πρώτο μέρος έβαλε 2 γκολ και πήρε το παιχνίδι με τον Αστέρα εκτός έδρας για το Κύπελλο. Ήταν το πρώτο χρονικά παιχνίδι των Πειραιωτών (στον θεσμό) με τον Ταρέμι να βάζει 2 γκολ. Ο Εμμανουηλίδης στις καθυστερήσεις έκανε με ωραίο τρόπο το 1-2.