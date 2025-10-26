Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός είναι πεισματάρης και θα συνεχίσει να παλεύει»

Ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του με την ΑΕΚ με σκορ 2-0 στάθηκε στον χαρακτήρα που έχει ο Ολυμπιακός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθετήθηκε φυσικά και στη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού έπειτα από το 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Αφού σχολίασε ότι «θέλω να παίζουμε πάντα στην άμυνα του αντιπάλου» επισήμανε επίσης πώς «στο διάστημα που είμαι στον Ολυμπιακό έχω καταλάβει ότι είναι πεισματάρης και δεν θα τον ρίξει μία ήττα ακόμα και τόσο μεγάλη όπως με τη Μπαρτσελόνα. Ξέρει πως να μην πτοείται. Η επίσκεψη στο μουσείο μας θύμισε πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι πεισματάρης και θα συνεχίσει να παλεύει».