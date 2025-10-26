Ο Νίκλας Ελίασον λόγω ενός τραυματισμού δεν βρίσκεται στην αποστολή της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Χωρίς τον Νίκλας Ελίασον θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του Φαλήρου καθώς ο Σουηδός εξτρέμ έχει αποκομίσει έναν τραυματισμό.

Συγκεκριμένα ο Ελίασον αποκόμισε ένα πρόβλημα από το παιχνίδι με την Αμπερντίν και δεν θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Μέχρι στιγμής δεν γίνεται λόγος από την ΑΕΚ για το διάστημα της απουσίας του και περισσότερα θα γίνουν γνωστά από τη Δευτέρα.

Πέρα από τον Ελίασον, ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Μουκουντί, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες ακολουθούσε συντηρητικό πρόγραμμα και τους μακροχρόνια τραυματίες Ζίνι και Περέιρα.