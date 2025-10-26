Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Τα highlights από τη νίκη των «πρασίνων» στο ντεμπούτο του Μπενίτεθ (vid)
Ντεμπούτο με νίκη για τον Ράφια Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο βίντεο που ακολουθεί.
Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού με τους «πράσινους» να επικρατούν για την 8η αγωνιστική της Super League του Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Κάρολ Σφιντέρσκι και έκανε το 2-0 με αυτογκόλ του Τσίκο. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ και της καλύτερες φάσεις της συγκεκριμένης αναμέτρησης.
