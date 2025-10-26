Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Ο Μάρκο Νίκολιτς διατήρησε στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τα πρόσωπα από τη μέση και πίσω, επιλέγοντας τους Καλοσκάμη και Κοϊτά στις πλευρές, λόγω της απουσίας του Ελίασον με τραυματισμό και τον Γιόβιτς, όπως αναμενόταν στην κορυφή.
Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα διατηρούνται στην τετράδα της άμυνας, όπως και οι Μαρίν, Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Μάνταλο μπροστά τους. Ο Καλοσκάμης και ο Κοϊτά θα είναι στα δύο άκρα και ο Γιόβιτς προωθημένος.
Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Πιερό.
