Χιμένεθ: «Ο Ουζουνίδης είναι εξαιρετικός επαγγελματίας»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του απέναντι στον Λεβαδειακό ενώ αναφέρθηκε και στα όσα ειπώθηκαν μετά τις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα και τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «θέλω να δώσω μια εξήγηση για κάτι που μ' ενόχλησε. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι με κακές προθέσεις, εξαιτίας ενός ανθρώπινου λάθους για μια λέξη, θεώρησαν ότι εγώ μιλάω άσχημα για τον προηγούμενο προπονητή της ομάδας. Δεν ισχύει. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, τον σέβομαι ως επαγγελματίας και δεν υπήρξε καμία μομφή», είπε και συμπλήρωσε. «Βάσει των πληροφοριών που συγκέντρωσα, μόλις δύο από τους παίκτες που τραυματίστηκαν ήταν στην προετοιμασία κι αυτό είναι δύσκολο για τη δουλειά του κάθε προπονητή/ Σε αυτό αναφερόμουν χωρίς καμία κακή πρόθεση απέναντι στον οποιονδήποτε άνθρωπο ήταν στην ομάδα».

Εκεί ρωτήθηκε για το παιχνίδι και απάντησε ότι… «είναι πολύ κρίμα που στο πρώτο ημίχρονο είχαμε να διαχειριστούμε τον αντίθετο άνεμο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Μετά, από το 40’ έως το 60’ δεν υπήρχε καθόλου άνεμος και μετά, άρχισε να φυσάει εναντίον του Λεβαδειακού. Δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος με την ισοπαλία, ως προπονητής του Άρη αλλά μόνο από τον στόχο της ομάδας και την απόδοσή της. Κάθε φορά παίζουμε με προβλήματα λόγω τραυματισμών κι αυτό μας δυσκολεύει καθώς αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε διαφορετικούς παίκτες και άλλους σχηματισμούς».