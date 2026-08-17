Ο Άρης επικράτησε με 0-2 της Αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο της Ευκαρπίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου με σκόρερ του Φαντιγκά και Ράφα Μιρ.

Την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Άρης με το 0-2 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Οι «κίτρινοι» βασίστηκαν στην καλή τους απόδοση στο πρώτο μισό του δεύτερου μέρους όπου μέσα από τη δημιουργία του Μπενχαμίν Γκαρέ βρήκαν τα γκολ από τους Φαντιγκά και Ράφα Μιρ. Ο Ισπανός σκόραρε και στο πρώτο ημίχρονο αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε καθώς (λανθασμένα) αποφάσισε ο επόπτης ότι ο 27χρονος φορ ήταν εκτεθειμένος.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν επιφύλαξε εκπλήξεις με τετράδα στην άμυνα τους στόπερ Φαμπιάνο-Γένσεν και ακραίους μπακ τους Φαντιγκά (δεξιά), Χαρούπα (αριστερά). Βοριαζίδης και Ράσιτς ήταν στον άξονα πίσω από τον Γκαρέ καθώς στα άκρα έπαιξαν οι Παλάσιος (δεξιά), Γιαννιώτας (αριστερά) και ο Ράφα Μιρ στην κορυφή της επίθεσης. Η Αναγέννηση Καρδίτσας παρατάχθηκε με τριάδα στην άμυνα (Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλος, Τομάι), πλάγιους full back τους Καρυπίδη Βουκαΐλοβιτς ενώ η τριάδα στην επίθεση ήταν οι Μανουσάκης, Αργυρίου και Δρίτσας.

Πολιορκία αλλά με δυσκολία στη δημιουργία

Με πέντε παίκτες στην άμυνα και μικρές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, η Αναγέννηση Καρδίτσας έβαλε δύσκολα στον Άρη στο πρώτο ημίχρονο καθώς τον υποχρέωσε σε μια ανούσια κατοχή με περιορισμένη δημιουργία και πολλές σέντρες από τη δεξιά πλευρά. Έτσι προήλθαν οι δύο κεφαλιές από τους Ράφα Μιρ και Ούρος Ράσιτς ενώ σπουδαιότερη στιγμή ήταν αυτή του Μπενχαμίν Γκαρέ (7’) ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Θεοδωρόπουλο από το ύψος της μικρής περιοχής καθώς έκανε βιαστική εκτέλεση. Στο 27’ και πάλι μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Φαμπιάνο δεν βρήκε την μπάλα όσο δυνατά ήθελε και ο Θεοδωρόπουλος μπλόκαρε την μπάλα.

Ο Μιρ σκόραρε, το γκολ ακυρώθηκε

Ο Άρης ενέτεινε την πίεσή του και στο 36’ έφτασε στο γκολ με τον Ράφα Μιρ, μετά από κάθετη πάσα του Ράσιτς, αλλά η φάση κρίθηκε μη γενόμενη καθώς κατά τον επόπτη ο Ισπανός φορ ήταν εκτεθειμένος. Αυτή η ακύρωση προκάλεσε τον εκνευρισμό των ποδοσφαιριστών του Άρη οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο 45’ τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου και στην αδύναμη εκτέλεση του Γιάννη Γιαννιώτα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του Κατοίκου και του Μπαξμπάουμ καθώς η Αναγέννηση είχε μόλις μία στιγμή στην τελευταία φάση του ημιχρόνου μ’ ένα σουτ του Δρίτσα όπου η μπάλα κόντραρε σε σώματα (0-0).

Ο Φαντιγκά σκόραρε κι έλυσε το πρόβλημα

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με μια αλλαγή για τον Άρη με την είσοδο του Μιγκέλ Αλφαρέλα ο οποίος πλαισίωσε τον Ράφα Μιρ στην κορυφή της επίθεσης και ο Γκαρέ πήγε στα άκρα. Κι έτσι άνοιξε η άμυνα της Αναγέννησης καθώς στο 49’, μετά από ατομική προσπάθεια του Γκαρέ και την απόκρουση του Θεοδωρόπουλου, ο Φαντιγκά πήρε το… ριμπάουντ κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0). Στο 55’ ο Άρης άγγιξε το δεύτερο γκολ αλλά στην προβολή του Φαμπιάνο και στην πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα, κόντραρε σε σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Ο Γκαρέ σέρβιρε και ο Μιρ σκόραρε

Ο Άρης απλοποίησε τα πράγματα στο 66’ όπου ο Μπενχαμίν Γκαρέ ήταν οι δημιουργός και ο Ράφα Μιρ (με προβολή) ο εκτελεστός στο 0-2 των «κίτρινων». Η Αναγέννηση προχώρησε σε αλλαγές δίχως όμως να γίνει απειλητική, δεν ρίσκαρε εξάλλου και ιδιαίτερα καθώς παρέμεινε προσηλωμένη στην αναχαίτιση επιθέσεων. Ο Άρης έκανε διαχείριση του αγώνα και προσπάθησε να δημιουργήσει από την πλευρά του Μπενχαμίν Γκαρέ. Στο 82’ ο Αλφαρέλα έχασε σπουδαία ευκαιρία για να μετουσιώσει το παιχνίδι του και στο 87’ ο Γκαρέ. Η τελευταία φάση του αγώνα ανήκε στην Καρδίτσα μ’ ένα σουτ του Ηλιάδη.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Θεοδωρόπουλος, Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλος, Τομάι, Βουκαΐλοβιτς, Καρυπίδης (62’ Τσέλιος), Νινίκας (46’ Ηλιάδης), Σλίμον, Μανουσάκης (62’ Πούλιος), Αργυρίου (62’ Σημαντάράκης), Δρίτσας

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Διούδης, Χαρούπας, Φαμπιάνο, Γένσεν (86’ Κέρκεζ), Φαντιγκά, Βοριαζίδης (72’ Παπασαραφιανός), Ράσιτς, Παλάσιος (89’ Μπουσαίντ), Γιαννιώτας (46’ Αλφαρέλα), Γκαρέ, Μιρ (72’ Μορόν).