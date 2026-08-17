Δείτε τα γκολ του Αρη και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη - πρόκριση (0-2) που σημείωσε επί της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Ο Άρης εξασφάλισε τη θέση του στη Legue Phase του Κυπέλλου Ελλάδας χάρη στη νίκη του με 2-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού.

Ο Φαντιγκά άνοιξε το σκορ στο 49' με πλασέ από κοντά και στο 66' μετά από προβολή του Μιρ, η μπάλα βρήκε στον Αναστασόπουλο και κατέληξε στα δίχτυα της Αναγέννησης για το τελικό 0-2.

Στο πρώτο μέρος ο Μιρ είχε βρει δίχτυα με πλασέ στο 36', ωστόσο σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: