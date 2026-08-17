Αναγέννηση Καρδίτσας - Αρης 0-2: Τα highlights της νίκης των «κίτρινων»
Ο Άρης εξασφάλισε τη θέση του στη Legue Phase του Κυπέλλου Ελλάδας χάρη στη νίκη του με 2-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού.
Ο Φαντιγκά άνοιξε το σκορ στο 49' με πλασέ από κοντά και στο 66' μετά από προβολή του Μιρ, η μπάλα βρήκε στον Αναστασόπουλο και κατέληξε στα δίχτυα της Αναγέννησης για το τελικό 0-2.
Στο πρώτο μέρος ο Μιρ είχε βρει δίχτυα με πλασέ στο 36', ωστόσο σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ.
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
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