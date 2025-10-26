Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μίλαν Ράσταβατς. Υπηρεσιακός κόντρα στον Ηρακλή ο Στέλιος Βενετίδης.

Μετά από ένα χρόνο έκλεισε ο «κύκλος» του Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τον Σέρβο τεχνικό μετά τη νέα ήττα στο Παγκρήτιο, αυτή τη φορά από τον Ατρόμητο και οι δυο πλευρές συμφώνησαν για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

O Ράσταβατς ανέλαβε τον ΟΦΗ τον Οκτώβριο του 2024, κάθισε στον ασπρόμαυρο πάγκο 41 φορές και οδήγησε τον Όμιλο στον τελικό του Κυπέλλου. Σε επτά ματς πρωταθλήματος της τρέχουσας σεζόν μέτρησε δυο νίκες και πέντε ήττες.

Επειδή ο Όμιλος έχει άμεσα παιχνίδι, την ερχόμενη Τρίτη με τον Ηρακλή στο Ηράκλειο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας υπηρεσιακός τεχνικός θα αναλάβει ο Στέλιος Βενετίδης. Ο Διευθυντής Ακαδημιών των Κρητικών είναι κάτοχος UEFA Pro.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Milan Rastavac και τους συνεργάτες του, Goran Saula και Vladimir Ilic.

Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας τον Οκτώβριο του 2024 και υπό την καθοδήγησή του ο ΟΦΗ δήλωσε «παρών» στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από 35 χρόνια, για τρίτη φορά στην ιστορία του και συμμετείχε στα play offs “5-8” του πρωταθλήματος.

Milan, Goran, Vladimir, γράψατε τα ονόματά σας σε μια ιστορική στιγμή της ομάδας μας, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα.

Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρα σας».

Ράσταβατς: «Ο ΟΦΗ έχει φανέλα ειδικού βάρους»

Λίγο μετά τους τίτλους τέλους της συνεργασίας, ο Σέρβος προπονητής ανέφερε στο oficretefc.com:

«Είμαι χαρούμενος που για έναν χρόνο αποτέλεσα μέλος αυτής της ποδοσφαιρικής “οικογένειας”. Στο ταξίδι αυτό υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές, ειδικά την προηγούμενη σεζόν, όταν καταφέραμε να φτάσουμε ως τον τελικό κυπέλλου. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τους ποδοσφαιριστές για όσα ζήσαμε μαζί, αλλά και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ομάδα, τόσο μέσα στα αποδυτήρια όσο και γενικά τους εργαζόμενους, οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν την ομάδα.

Ο ΟΦΗ έχει φανέλα ειδικού βάρους και όλοι όσοι είναι εντός ομάδας λειτουργούν με πάθος. Αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται κάποιος από την πρώτη στιγμή.

Καταλαβαίνω τους φιλάθλους, οι οποίοι έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι για να μας στηρίξουν στην Τρίπολη, αλλά και στον τελικό και τους δώσαμε μεγάλη χαρά, αλλά απογοητεύτηκαν από εμάς στους αγώνες που χάσαμε. Πάντα όμως μας υποστήριζαν με πάθος σε όλους τους αγώνες και τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.

Εν κατακλείδι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά στον κ. Μπούση που μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ στον ΟΦΗ, στα μέλη της διοίκησης, σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας και τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία για τη συνέχεια και είμαι στη διάθεση του νέου προπονητή για οτιδήποτε χρειαστεί, για το καλό του ΟΦΗ, κάτι που έκανε και ο κ. Δέλλας σ’ εμένα όταν ήρθα στην ομάδα».