Η δύσκολη περίπτωση του Χρήστου Κόντη βρίσκεται στο επίκεντρο για τον ΟΦΗ, με τους Γιάννη Πετράκη και Σάββα Παντελίδη να είναι οι εναλλακτικές.

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς από τον ΟΦΗ, καθώς το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Σέρβου τεχνικού στην τεχνική ηγεσία των Κρητικών και η ανακοίνωση του «διαζυγίου» φαίνεται πως αποτελεί θέμα χρόνου.

Εξ αρχής ο Χρήστος Κόντης ήταν η πρώτη επιλογή του Ομίλου, όμως όπως είχαμε αναφέρει πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση. Ο μέχρι πρότινος κόουτς του Παναθηναϊκού έχει τις απαιτήσεις του, οι δυο πλευρές είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και μένει να φανεί εάν θα βρεθεί η «χρυσή τομή».

Φυσικά στον ΟΦΗ έχουν και εναλλακτικές λύσεις. Οι Κρητικοί έχουν μιλήσει με την πλευρά του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τον Αστέρα AKTOR και παρόλο που βρέθηκε κοντά στην ΑΕΛ Novibet οι δυο πλευρές δεν κατέληξαν σε deal.

Επιπρόσθετα όπως προκύπτει υπάρχει εκτίμηση και για τον Γιάννη Πετράκη, με τον οποίο όμως ακόμα δεν έχει υπάρξει επαφή, αν και κατά μια πηγή είναι στη λίστα πάνω από τον Παντελίδη στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αξιοσημείωτο πως ο πολύπειρος Ηρακλειώτης είναι από τους προπονητές που έχει πάντα θερμή υποδοχή από τους Ομιλίτες, όταν αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Κρήτη, ενώ είχε περάσει από την ομάδα το 2013.