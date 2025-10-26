Παναθηναϊκός: Ο Καλάμπρια αποχώρησε, λόγω τραυματισμού
Πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Ο Νταβίντε Καλάμπρια τραυματίστηκε και στο 11' της αναμέτρησης με τον Αστέρα Aktor, αντικαταστάθηκε από τον Κώτσιρα.
Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ που μέτρησε την ενδέκατη, έστω κι ολιγόλεπτη, συμμετοχή του στο τριφύλλι, φάνηκε να έχει μυϊκό πρόβλημα στον δικέφαλο. Θα υποβληθεί φυσικά αργότερα σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Ο σπουδαίος Λουτσιάν Σανμμαρτεάν τιμήθηκε από το τριφύλλι
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.