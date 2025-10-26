Ο Καλάμπρια τραυματίστηκε κι αντικαταστάθηκε στο 11' στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Aktor.

Πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια τραυματίστηκε και στο 11' της αναμέτρησης με τον Αστέρα Aktor, αντικαταστάθηκε από τον Κώτσιρα.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ που μέτρησε την ενδέκατη, έστω κι ολιγόλεπτη, συμμετοχή του στο τριφύλλι, φάνηκε να έχει μυϊκό πρόβλημα στον δικέφαλο. Θα υποβληθεί φυσικά αργότερα σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

