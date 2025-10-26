Κατέληξε στις αποφάσεις του ο Ισπανός τεχνικός των Πειραιωτών για το ντέρμπι με αντίπαλο την ομάδα της ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει απέναντι στην ΑΕΚ με τους Ελ Καμπί και Ταρέμι στην επίθεση! Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης θα είναι στο τέρμα κι οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα.

Γκαρθία και Εσε είναι στον άξονα με τους Καμπελά και Ποντένσε να είναι στα άκρα ενώ ο Ελ Καμπί θα πλαισιωθεί από τον Ταρέμι που θα είναι πίσω από τον Μαροκινό.

Η διάταξη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ για τον αγώνα του Καραϊσκάκη: